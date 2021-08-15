Однако президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс сомневался, что политики решатся на введение нового порядка.

"В западных странах обычно так и рассчитываются. Есть постоянная составляющая для обслуживания хозяйства и переменная - за использованную энергии. Было много попыток ввести такой порядок в Литве, но они не увенчались успехом. Сомневаюсь, что в будущем он появится. Это чисто политические вопросы. Люди выступают против того, чтобы летом платить за тепло, когда оно им не нужно. Поскольку это положение закона, политики обычно его боятся, откладывают вопрос на будущее, так и остается", - сказал он Delfi.

Представили тенденции

На заседании правительства 5 августа член VERT Матас Тапараускас представил ценовую динамику отопительного сезона 2021/2022.

Во-первых, он напомнил, что значительную часть цены на тепло составляют переменные затраты - топливо и тепло, закупаемые на тепловых аукционах. Эта доля составляет 61 процент от цены. Еще 9 процентов - амортизация, 4 процента - ремонт, 16 процентов - заработная плата, 8 процентов - возврат инвестиций, 2 процента - прочие расходы.

"Цены на тепло пересматриваются каждый месяц с учетом изменения цен на топливо и покупное тепло. Рассчитывая цену за отопление на следующий месяц используется фактическая цена топлива с разницей в два месяца (например, фактические цены на топливо в июне используются для расчета цены на тепло в августе). При этом другие части цены пересматриваются один раз в год", - сказал М. Тапараускас.

Член VERT сообщил, что в настоящее время заключены договоры об обмене энергоресурсами, с которыми теплоснабжающие компании обеспечили около 10 процентов биотоплива, необходимого для предстоящего отопительного сезона.

"Стоимость уже заключенных контрактов показывает, что цена на биотопливо в стране может вырасти примерно на 40% по сравнению с январем 2021 года. По заключенным контрактам на закупку биотоплива ситуация напоминает 2018 год", - отметил он, добавив, что цена на древесное сырье за ​​год выросла примерно на 50%.

Что касается природного газа, то его цена, по словам М. Тапараускаса, выросла из-за подорожания сырья.

Ожидается, что цены на отопление будут на четверть выше из-за резкого роста цен на топливо в предстоящий отопительный сезон. Однако подчеркивается, что он останется ниже, чем был в сезоне 2018/2019.

Белорусский эффект

Как отметил на встрече в правительстве Вайдотас Йонутис, глава торгового отдела Baltpool, стоимость сделок с биотопливом недавно составила около 17 евро за мегаватт-час, т. н. примерно на 60 процентов дороже, чем в прошлом году.

Он отметил, что биотопливо конкурирует с мебельной промышленностью за импорт. "Импорт составляет около 30 процентов от общего расхода. В Вильнюсе - больше половины", - сказал В. Йонутис.

Он назвал несколько причин роста цен. Это восстановление сектора DIY (сделай сам - Ред.) во время пандемии COVID-19, которое побудило мебельную промышленность работать на полную мощность. "В то время производители биотоплива не могут конкурировать с мебельной промышленностью по импорту", ​​- сказал В. Йонутис.

Другая причина - внутреннее потребление Беларуси. "Направили производство государственных лесов на целлюлозно-мебельные заводы и фабрики по производству паллетов. На бирже торгуют небольшими количествами. Литовские поставщики биотоплива не могут создавать склады", - сказал менеджер по продажам Baltpool.

Отмечается, что с уменьшением вырубки поврежденных насаждений в регионе возможна нехватка сырья на литовском рынке.

"Производители биотоплива не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, потому что не знают, смогут ли они покупать сырье для прибыльной деятельности", - резюмировал В. Йонутис.

Однако, по его словам, ситуация может измениться. "Если экономический пузырь лопнет, мебельная промышленность замедлится, Беларусь начнет экспорт как и раньше", - пояснил он.

Рассматривают предложение

Как сообщает канцелярия правительства, обсуждались тенденции в ценах на топливо, закупаемое для производства тепла, и меры, которые необходимо принять в секторе тепла.

"Одно из озвученных на собрании предложений - дать жителям возможность платить за отопление круглый год. И это, и другие предложения в настоящее время оцениваются Министерством энергетики, которое должно предоставить выводы и оценку того, как новое постановление, если таковое будет, будет работать на практике. Только после получения заключений институтов можно будет оценить преимущества и недостатки нового порядка", - говорится в комментарии Delfi.

Тогда В. Лукошявичюс заметил, что плата не приведет к снижению цен на тепло круглый год, а улучшит расчетные показатели.

"Сейчас мы несем очень большие расходы в течение нескольких зимних месяцев, которые некоторым людям трудно оплачивать. Некоторым может помочь балансировка платежей, тогда повысится платежеспособность и процент долга. Однако необходимо принять соответствующий закон", - сказал он.