Эти предложения были созданы при сотрудничестве с городом и экспертами архитекторами студии Do Architects, которые вместе с компанией Akropolis Group ответили на вопросы, связанные с будущим комплексом. В соответствии с планами Вильнюсского муниципалитета, бывшие промышленные территории в Вилкпеде будут приспособлены для потребностей жителей. Крупнейший объект появится на территории бывшего завода Velga.

В этом комплексе будут места торговли и предоставления услуг, концертный зал на 2500 сидячих или 4000 стоячих мест, конференц-зал, киноцентр, офисы, апартаменты для долгосрочной и краткосрочной аренды, фудхолл и зону отдыха.

В квартале рядом с парком Вингис появится парк, крыши и внутренние дворы зданий, находящихся ближе к реке будут озеленены разными многолетними растениями, небольшими деревьями и кустарниками.

На деньги Akropolis Group планируется реконструкция находящихся рядом с будущим кварталом улиц и перекрестков, чтобы увеличить их пропускную способность.

Реконструируют перекресток ул. Гележинё Вилко, Геросёс Вильтес и М.К.Чурлёнё – в начале ул. Геросёс Вильтес появится кольцо, под ул. Гележинё Вилко оборудуют подземный пешеходный переход и подземную стоянку для машин. Этот переход соединит Науяместис с парком Вингис.

Будет реконструирован участок ул. Эйгулю, приведут в порядок подступы к ул. М.К.Чурлёнё.

Согласно действующим правилам, разрешение на эксплуатацию комплекса выдадут только тогда, когда осуществят вышеупомянутые инфраструктурные решения.

В комплексе "Акрополис Вингис" оборудуют стоянку на 4500 автомобилей, больше 2,5 км пешеходных и велодорожек.

Планируется, что строительство комплекса начнется в 2023 г.

После завершения работ, на территории квартала создадут больше 8000 рабочих мест.