Представлена концепция министерского городка в Вильнюсе, проект обойдется в 170 млн. евро

Концепцию подготовили Минфин и Имущественный банк. До апреля 2023 года они должны представить правительству проект обновления здания на ул. А.Гоштауто 11. Все работы планируется завершить до второго квартала 2028 г.
После того как в министерский городок переведут часть министерств и других учреждений, в городе освободится 88 000 кв. м административных площадей. За них планируют выручить 151,7 млн. евро. Еще 2,84 млн. евро ежегодно будут экономить за счет снижения расходов на коммунальные услуги и ремонты.
Новый комплекс обновят и построят в 6 этапов. Первые три этапа - будут содержать подготовку новых зданий для министерств.
Первый этап. Обновление здания на А.Гоштауто, 11 (площадь 8630 кв. м). Сюда переведут Минздрав и Минсельхоз. Первый этап планируют завершить ко второму кварталу 2025 г.
Второй этап. Строительство нового здания площадью 14 800 кв. м с подземной парковкой. В него переведут Минфин, Министерство охраны окружающей среды и другие учреждения.
Третий этап. Строительство нового здания площадью 18 830 кв. м с подземной парковкой. В него переведут Министерство экономики и инноваций, энергетики, юстиции, Соцмин.
Четвертый этап. Обновление здания на А.Гоштауто, 9 (площадь 7510 кв. м). В него переведут всех нынешних клиентов комплекса и дополнительные учреждения.
Пятый этап. Обновление здания на А.Гоштауто (площадь 9520 кв. м). В него переведут действующие в Вильнюсе госучреждения.
Шестой этап. Строительство нового здания площадью 14 040 кв. м. В него переведут действующие в Вильнюсе госучреждения.
В квартале на ул. А.Гоштауто раньше действовал Институт химии и физики. Часть помещений находится в плачевном состоянии, поэтому их снесут.
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