Представлен график работы торговых центров Akropolis в праздники

"В первый день Рождества будет выходной, 26 декабря Akropolis будут работать. 1 января будут открыты кафе, рестораны и некоторые места развлечений", – сказал Доминикас Мертинас представитель Akropolis Group.

24 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 17 ч., в 16 ч. закроется кинотеатр и банковские отделения. Maxima и Eurovaistinė в Вильнюсе будут работать до 19 ч., Ermitažasв Вильнюсе и Eurovaistinė в Клайпеде и Шяуляе закроются в 18 ч.

25 декабря ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе будут закрыты.

26 декабря будут работать Maxima, Eurovaistinė, а в Вильнюсе и Ermitažas - с 19 часов.

Магазины и места предоставления услуг будут работать с 10 до 21 ч., кафе, рестораны, места развлечений - до 22 ч., ледовая арена в Вильнюсе закроется в 21 ч. Maxima в Вильнюсе будет работать до 23 ч., в Клайпеде и Шяуляе – до 22 ч.

26 декабря не будут работать банковские отделения в Вильнюсе и Клайпеде, в Шяуляе они закроются в 21 ч. Eurovaistinė 26 декабря в Шяуляе будет работать до 19 ч.

31 декабря в Вильнюсе, Калйпеде и Шяуляе магазины и места предоставления услуг в ТЦ Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе будут работать до 20 ч., в 21 ч. закроется Maximа. Кинотеатр в Вильнюсе закроется в 16 ч., в Клайпеде и в Шяуляе в 20 ч., ледовая арена в Вильнюсе – в 19.30 ч., в Клайпеде и Шяуляе – в 20 ч., в Вильнюсе и Клайпеде Eurovaistinė закроется в 20 ч., а в Шяуляе - в 19 ч. Банки в Клайпеде до 18 ч., а в Шяуляе и Вильнюсе - до 20 ч.

1 января в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе в ТЦ Akropolis не будут работать все магазины и банки. В Шяуляе и Каунасе кафе и рестораны откроются с 12 ч и будут работать до 22 ч., в Вильнюсе ледовая арена закроется в 21 ч. В Шяуляе ледовая арена 1 января работать не будет , будут закрыты кафе и рестораны, будут работать только боулинг и кинотеатр.

Казино во всех ТЦ будут работать круглосуточно.

1 января в вильнюсский Akropolis можно будет войти только через 3 и 4 входы, в клайпедский - через 4, а в шяуляйский - через 3-й этаж.