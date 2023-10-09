Представителя польского концерна в Литве задержали за дачу взятки в размере 100 000 евро

 
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ФОТО: DELFI (T.Markevičiaus nuotr.)

9 октября прокуратура сообщила, что проводит расследование в связи с попыткой подкупа главы проектов компании Enefit Green, подозреваемый – представитель одного польского концерна.

"Гражданин Польши, представитель польского концерна, предложил 100 000 евро одному главе проектов компании, владельцем которой является Эстонское государство.

Взятка была предложена за то, чтобы польский концерт победил в конкурсе на осуществление проекта ветряной электростанции, который организовала компания Enefit Green, была предложена взятка на сумму около 100 000 евро", – сказал прокурор Генпрокуратуры Римас Юодис.

Поляк хотел, чтобы его концерн строил парк ветряных электростанций в Кельмеском районе. Какой концерн представлял гражданин Польши, правоохрана не называет.

"Поскольку у самой компании нет никакого статуса в деле, было решено ее название не афишировать", – сказал прокурор.

Прокуратура просила задержать подозреваемого, однако суд назначил ему более мягкую меру пресечения: отпустил под залог в 75 000 евро и взял подписку о невыезде из Литвы.

В правоохрану обратились сами работники Enefit Green, которых пытались подкупить. Enefit Green - это дочерняя компания Eesti Energia.

Расследованием занимается Служба спецрасследований.

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