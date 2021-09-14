Глава ассоциации спортклубов Impuls и Lemon Видмантас Шюгждинис сказал, что проблем с технической проверкой "паспорта возможностей" у них не должно возникнуть, однако вопрос в том, насколько это повлияет на поток клиентов.

"Проверка занимает 20 секунд. Намного сложнее вопрос, сколько людей из-за введения документа ограничат свои походы в спортклубы.

Спортклубы открылись в мае и работали летом, когда люди реже всего туда ходят, сейчас наступило похолодание, было некоторое оживление, люди стали интересоваться, возвращаться, поэтому вопрос, сколько из них не сможет посещать из-за отсутствия документа", – сказал он.

Он сказал, что понимает - выбора у них сейчас нет, остается обслуживание тех клиентов, которые могут посещать, это лучше, чем закрытие.

"Но сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было до пандемии - нельзя. Проверка "паспорта возможностей" – лучший из худших вариантов", – сказал он, заметив, что спортклубы могут лишиться 20-30% доходов.

"Но мы надеемся, что по мере расширения вакцинации, число людей, которые не могут посещать спортклубы, будет сокращаться. Другой момент - возможно вернутся привитые и переболевшие, которые боялись ходить раньше", – сказал Шюгждинис.

Глава спортклуба Good life fitness Мантас Малчюкинас сказал, что пока сложно сказать, сколько клиентов не придет из-за новых ограничений.

"Ясно одно, влияние будет, и очень жаль, что мы ощутим это в первый месяц, когда могли нормально заработать", – сказал он, заметив, что сентябрь - тот месяц с зимы 2019 г., когда спортклубы должны были работать прибыльно.

Представитель Gym plius Мантас Бадиконис сказал, что в этот понедельник, по сравнению с 6 сентября, поток клиентов снизился на 50%.

Он заметил, что, по их подсчетам, поток клиентов сократится на 30-40%.

Шюгждинис сказал, что клиентам, которые купили абонемент, но у них нет "паспорта возможностей" предложат следующие варианты: удаленные тренировки, перерегистрация абонемента на другое лицо или приостановка действия абонемента.