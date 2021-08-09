Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр

Представитель компании Kautra Гинтаутас Пакусас сказал, что одна из проблем - техническое решение вопроса.

"Не у всех людей старшего возраста есть смартфоны, подключение к интернету. Во-вторых, общественный транспорт - это не мероприятие на арене и не спектакль – на нем люди ездят также в поликлиники, больницы, аптеки", – сказал он.

"Было бы неважным решением пресечь людям возможность попасть к врачу", – прибавил Пакусас.

Президент Литовской ассоциации перевозчиков пассажиров Гинтарас Накутис сказал, что услугами общественного транспорта пользуется немало людей из социальных групп, которые не пользуются э-банкингом, живут в сельской местности, им было бы сложно скачать или распечатать "паспорт возможностей", даже если они переболели или привились от коронавируса.

По данным ассоциации, проверить наличие "паспорта возможностей" у всех пассажиров было бы сложно особенно в крупных городах, где наблюдаются большие потоки пассажиров. В столице летом ежедневно услугами общественного транспорта пользуются 300 000 человек, а во всей Литве - 700 000.

"Пришлось бы проверять пассажиров на каждой остановке. Это намного сложнее, чем проверка у магазина или какого-то учреждения", – заметил Накутис.

Гендиректор Клайпедского автобусного парка Вайдас Раманаускас предлагает, чтобы проверку осуществляли представители разных ведомств, у которых есть такое право и возможности.

По словам Накутиса, если это должны будут делать контролеры, то непонятно, будут ли у них полномочия высадить такого пассажира или составить протокол.



Правительство Литвы планирует с 13 сентября ограничить возможности получения контактных услуг людьми без "паспортов возможностей", включая общественный, пригородный, междугородний транспорт, услуги такси и подвоза пассажиров.