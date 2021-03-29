Представители малого бизнеса в помещении здания, около которого сейчас стоят на улице, работали каждый в своем небольшом магазине.

Из-за карантина в обычном режиме в Литве могут работать только лица, торгующие продуктами питания.

Министерство экономики и инноваций подчеркнуло, что сейчас нельзя работать магазинам, торгующим промтоварами, если у них нет отдельного входа с улицы.

Не могут работать и торговцы рыночных павильонов, если они продают непродовольственные товары. Кроме того, представители малого бизнеса получают небольшие компенсации от бизнеса. Зато им разрешается торговать на улице. Торговцы решили воспользоваться этой возможностью.

"Мы вынесли одежду, обувь, постельное белье и другие товары на улицу. Здесь и торгуем. А что нам делать? У нас иного выхода нет. Власть нам платит 250 евро в месяц. Но как прожить на эти деньги? Ведь надо платить и за аренду помещения.

Мы платим за аренду, а что нам остается на жизнь? Где логика властей? Нам такие решения непонятны, это уничтожение малого бизнеса", – считают торговцы.

Они жалуются на неравные условия и говорят, что власти проталкивают торговые сети.

"Почему в больших магазинах можно продавать все? Там только ограничивают количество посетителей и все. Но они продают продукты и не только. Почему мы не можем? Ведь и мы можем ограничивать количество покупателей, обслуживать лишь одного покупателя, можем соблюдать все требования и честно зарабатывать, а не жить на какое-то пособие", – возмущались торговцы, которые приглашают жителей за покупками к зданию кооператива.

"Вряд ли в скором времени нас откроют. Мы боимся, чтобы не стало хуже. Но и сейчас так плохо, что мы не знаем, куда деваться. Можем только просить людей покупать и нас и поддерживать нас", – печально рассказывают о своем положении торговцы.