Представители малого бизнеса Литвы: около 40% не работающих сейчас торговцев обанкротятся

"Поскольку карантин длится очень долго, расходы огромные, мы просили компенсацию хотя бы 500 евро. (...) Но мы все равно положительно оцениваем это средство, поскольку компенсацию могут получить и те, у кого нет постоянного договора об аренде", – сказала она.

Однако Сорокене подчеркнула, что такой помощи не хватает многим, работающим по справке об индивидуальной деятельности или патенту, люди не получают компенсацию за аренду. Кроме того, она раскритиковала запрет на работу торговых павильонов и киосков на рынке.

"Я поднимала этот вопрос на заседании комиссии по чрезвычайному положению. Там признали его нелогичность, ведь одним в таких условиях можно работать, а другим - нет. (...) Это несправедливо, ведь магазины в городе с отдельным входом работают, а киоски и павильоны с отдельным входом на рынке на улице - нет. Это нелогично", – сказала Сорокене.

"Тем более, мы всегда акцентируем, что не говорим о находящихся в помещениях павильонах", – прибавила она.

"Я надеюсь, правительство оценит ситуацию и наши требования, возможности каждого объекта. (...) Сейчас сталкивают бизнес, это вызывает недоверие к власти, решениям экспертов. Весь бизнес сейчас требует разрешения на работу при условии соблюдения всех требований. Иначе бизнес обречен на банкротство", – сказала она, заметив, что в плачевном состоянии находится почти половина представителей малого бизнеса в Литве.

"Потери огромные. Мы считаем, что около 40% торговцев, которые сейчас не могут работать, обанкротятся", – сказала Сорокене.