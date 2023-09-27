Представители литовского курортного бизнеса о летнем сезоне: пришлось приложить больше усилий

"Для предпринимателей, для Паланги это лето было действительно неплохим. По сравнению с прошлым годом у нас действительно был очень высокий уровень занятости", – сказала в среду Таучюте в интервью для радиостанции LRT.
"Да, лето было литовское, погода радовала не настолько, насколько радует в сентябре месяце. Но (предприниматели) обозначили цели, расставили приоритеты, на что делать упор, что применить, как пригласить гостя, делать упор на еще более высокое качество. Было очень много инвестировано в сферу оздоровления", – добавила президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов.
Несмотря на то, что предприниматели Паланги столкнулись с вызовами по привлечению отдыхающих, по словам Таучюте, результаты довольно неплохие.
"Перед нами стояли задачи привлечения большего числа гостей, все действительно прошло хорошо и результаты достаточно хорошие. Просто бизнесу нужно было приложить больше усилий", — подвела она летние итоги этого года.
Однако Палёнис не спешил с этим согласиться и подчеркнул, что лето этого года выдалось трудным для предпринимателей литовских курортов. По его словам, местному бизнесу пришлось конкурировать с зарубежным туризмом.
"Этот год был для нас крайне сложным. Если раньше в сфере выездного туризма работало 2 туроператора, то в этом году их было уже пять", – рассказал руководитель Друскининкайского центра туристической и деловой информации.
"Представьте себе, с какой конкуренцией столкнулись мы – местные курорты. Всем курортам пришлось подтянуться по качеству, по какому-то месту и цене. Этот год был действительно напряженный", — подчеркнул Палёнис.