Представители литовского курортного бизнеса о летнем сезоне: пришлось приложить больше усилий

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Tomas Sakalauskas
По словам представителей бизнеса, это лето для литовских курортов было насыщенным, так как пришлось приложить немало усилий по привлечению как можно большего числа отдыхающих. Несмотря на то, что президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте оценивает это лето как неплохое, руководитель Друскининкайского центра туристической и деловой информации Римантас Палёнис подчеркивает, что бизнесу было очень тяжело.

"Для предпринимателей, для Паланги это лето было действительно неплохим. По сравнению с прошлым годом у нас действительно был очень высокий уровень занятости", – сказала в среду Таучюте в интервью для радиостанции LRT.

"Да, лето было литовское, погода радовала не настолько, насколько радует в сентябре месяце. Но (предприниматели) обозначили цели, расставили приоритеты, на что делать упор, что применить, как пригласить гостя, делать упор на еще более высокое качество. Было очень много инвестировано в сферу оздоровления", – добавила президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов.

Несмотря на то, что предприниматели Паланги столкнулись с вызовами по привлечению отдыхающих, по словам Таучюте, результаты довольно неплохие.

"Перед нами стояли задачи привлечения большего числа гостей, все действительно прошло хорошо и результаты достаточно хорошие. Просто бизнесу нужно было приложить больше усилий", — подвела она летние итоги этого года.

Однако Палёнис не спешил с этим согласиться и подчеркнул, что лето этого года выдалось трудным для предпринимателей литовских курортов. По его словам, местному бизнесу пришлось конкурировать с зарубежным туризмом.

"Этот год был для нас крайне сложным. Если раньше в сфере выездного туризма работало 2 туроператора, то в этом году их было уже пять", – рассказал руководитель Друскининкайского центра туристической и деловой информации.

"Представьте себе, с какой конкуренцией столкнулись мы – местные курорты. Всем курортам пришлось подтянуться по качеству, по какому-то месту и цене. Этот год был действительно напряженный", — подчеркнул Палёнис.

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