Во вторник немецкая делегация встретилась с представителями оператора литовского терминала СПГ - компании Klaipedos nafta, осмотрела терминал и судно-хранилище Independence, подтвердила BNS представитель компании.

"Сегодня посетили предприятие, осмотрели водохранилище, интересовались нашим опытом как в Литве, так и за ее пределами, их интересует как нормативно-коммерческая, так и техническая часть таких проектов, безопасность, навигация", — сказала BNS глава коммерческого отдела терминала СПГ Юргита Шилинскайте-Венцловене.

По ее словам, опыт Литвы интересен для представителей немецких портов, поскольку в этой стране готовятся строить аналогичные терминалы.

"Для них это сейчас очень актуально. Известно, что такой терминал должен заработать в порту Брунсбюттель в начале следующего года, кандидатом является Гамбург. Всего для строительства таких терминалов номинировано шесть немецких портов", - сказала Шилинскайте-Венсловене.

С учетом значительного сокращения, а на этой неделе и временной приостановки поставок газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1" через Балтийское море, а также поиска страной других источников газа, ожидается, что первые плавучие терминалы СПГ будут введены в эксплуатацию к началу 2023 года.

Дирекция Клайпедского порта сообщила, что портовый город посещают представители Министерства экономики и инноваций Гамбурга, морских портов Любека, Брунсбюттеля и Гамбурга.