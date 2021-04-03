Представители бизнеса в Литве от безысходности открывают временные магазины, оборудуют вход с улицы

В каунасском Akropolis работает один магазин со входом с улицы - Sportland. Отдельный вход был оборудован по инициативе арендатора.
В ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, по словам представителя Akropolis Group Доминикаса Мертинаса, отдельные входы оборудовали магазины Sportland и Zara в Вильнюсе, New Yorker, Sportland и 4F в Клайпеде и Topocentras – в Шяуляй.
Пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Рената Кяршене рассказала, что некоторые арендаторы торговых площадей также обратились в компанию и получили разрешение на оборудование входа с улицы. Например, такую заявку подал магазин Pepco в Каунасском районе и в Тельшяй.
Не исключение и вильнюсский ТЦ Panorama. В этом торговом центре отдельный вход оборудовал магазин Aprangos galerijа.
В ТЦ Ozаs и BIG Vilnius все магазины пока закрыты.
Apranga Group открыла в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса временный магазин.
О магазинах, оборудующих отдельный вход, высказалась и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Агентство BNS сообщало, что она таких торговцев не критикует.
"Если это безопасно, есть отдельный вход – не вижу никакой проблемы", – сказала она.
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