"В основном, вся продукция стоит. Экспорт из Литвы в Китай остановился", - заявил BNS президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс.
Он сообщил, что только в единичных случаях продукции литовских компаний удается попасть на китайский рынок - чаще всего это компании в области технологий.
Президент ЛКП отметил, что ситуация не изменилась после того, как Литву вернули в китайскую таможенную систему.
"Как страна (Литва – BNS) теоретически появилась (в китайской таможенной системе – BNS) - можно заполнять декларации, но мы не получаем подтверждения заполненных деклараций", - рассказал В. Янулявичюс.
Президент Ассоциации морских перевалочных компаний и глава Клайпедского контейнерного терминала Вайдотас Шилейка заявил, что производители и экспортеры Литвы начинают пользоваться портами соседних стран, чтобы их продукция попала на китайский рынок. Он добавил, что чаще всего это - Рига, а также порты Польши. В северной части страны традиционно часть грузов отправляется через Ригу, но этот поток начал увеличиваться постепенно в последнее время.
Президент ЛКП заявил, что у него нет данных о том, что литовские предприятия, которые экспортируют в Китай, обсуждают планы перевести свой бизнес из Литвы в другие страны, однако он не исключил, что они могут "искать разные пути решения".
Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продовольствия, снизил кредитные лимиты для литовских предприятий и поднял расценки, кроме того, в начале декабря вычеркнул Литву из таможенной системы. Несколько позже проблемы с китайской таможней были урегулированы, однако вскоре предприятия опять столкнулись с проблемами при растаможивании грузов.
Китай в последнее время выражал протесты из-за развивающихся связей между Литвой и Тайванем, открытия представительства острава в Вильнюсе.
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