"Правительство слышит, что мы говорим, но у него нет ответа, оно будет думать, рассматривать, так или иначе, в поисках решений – это вопросы об ускорении самой миграции", – сказал журналистам председатель правления Форума инвесторов Роландас Валюнас во вторник после встречи с премьером Ингридой Шимоните и некоторыми министрами.

По его словам, крупный и средний бизнес в значительной мере способствует росту экономики, поэтому стоит рассмотреть возможность того, чтобы он получал европейскую помощь.

"И есть вопросы, в которых правительство сейчас занимает отличную от нашей позицию, это значит, наши аргументы не были достаточно сильны, например, вопрос о том, чтобы структурные фонды и деньги RRF (Фонда спасения и восстановления европейской экономики - ред.) выделялись не только малым предприятиям, но также крупным и средним", – сказал Р. Валюнас.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что для государства важно выбрать, какая миграционная политика проводится: останется ли оно и в дальнейшем страной дешевой привозной рабочей силы, или же выдвигается амбиция поддерживать создание рабочих мест более высокой добавленной стоимости и прибытие из третьих стран именно квалифицированных работников.

Она подчеркнула, что Литва уже выделяется во всем регионе.

"По сравнению с Эстонией, где в год по 1,3 тыс. неквалифицированных приезжих работников из третьих стран, Литва только в секторе транспорта в год завозит 30 тыс. водителей. Мы отличаемся во всем регионе именно рабочей силой низкой квалификации из третьих стран", – сказала М. Навицкене.

По словам министра, в предложении свободных рабочих мест преобладают неквалифицированные работники.