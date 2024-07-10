Представителей этой профессии не хватает повсюду, не спасает и зарплата 5000 евро „на руки“

„Не хватает работников, как в Вильнюсе, так и во всем ЕС. Уже несколько лет ощущается острая нехватка сварщиков и бетонщиков. Трудно найти электриков, специалистов по установке вентиляционных и отопительных систем“, – сказал представитель CVMarket.lt Раймонда Татарелите.

По ее словам, в последнее время не хватает именно строителей.

„Мы видим, что эта тенденция свойственна для всего континента. Мы наблюдаем ее почти 10 лет, однако в последние годы ситуация сложилась драматическая. Одна из причин - старение общества. Например, в Швеции в 2028 году на пенсию уйдет 10% всех работников строительного сектора, а заменить их некем.