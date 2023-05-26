Представитель сектора сферы услуг о повышении цен: мы прекрасно понимаем, что теряем часть клиентов

"Этот вопрос актуален, наверное, не только для работников этого сектора, но и для всех самозанятых в Литве. Я думаю, мы - не исключение, поскольку на самом деле постпандемическое время ничего хорошего не принесло. Всем почему-то кажется, что люди в сфере красоты - это денежные мешки, легко получают деньги и могут легко платить повышающиеся налоги. Но никто не спрашивает у людей, как они сейчас живут, как им удается сохранить свой бизнес", – сказала она, заметив, что после пандемии в этой сфере увеличилась "тень".

Стало ли больше клиентов после пандемии?

"Хочу сказать - услуги предоставляют в этой сфере, когда есть клиент. Это не производство, не процесс за станком или конвейером и прочее. Наверное, влияет все же политика цен и экономический кризис. Никто не говорит, что клиентов нет, но и не говорят, что их избыток", - сказала Мачюлене.

"Посмотрите, сколько у нас салонов красоты и парикмахерских. У нас в Литве уже нет столько людей. Наверное, у нас скоро на каждого клиента будет свой салон. Это массовое открытие салонов - ненормальная тенденция, у нас их в 10 раз больше, чем в Италии. В Италии разрешение на открытие таких салонов дают в зависимости от плотности населения", – поделилась специалист.

На сколько в этом году выросли цены в сфере красоты?

"Я должна признать, что цены на услуги были подняты в принудительном порядке, потому что не может человек работать в минус, ему надо содержать семью, платить налоги. Мы все знаем, что у нас, если не заплатишь налоги, сразу получишь уведомление из "Содры", из ГНИ и т.д., тебе напомнят о долге", – сказала Мачюлене.

Она заметила, что услуги подорожали. Если до пандемии цена была 30 евро, то сейчас уже 40 евро.

"Мы все прекрасно понимаем, подняв цены, мы лишаемся части клиентов, клиентам сейчас на самом деле есть куда девать деньги. Я думаю, летний период всем покажет, что люди устали от зимы, изменились цены на электричество, на газ. Все устали. Люди иногда не обращают внимание уже на то, красивы ли они, плюют на все и едут в отпуск", – заметила Мачюлене.

"Цены сильно не выросли, но на 10–15% поднялись точно", – сказала она.

По ее словам, ситуация накаляется, и может вызвать серьезные банкротства, люди будут уходить с работы, их ждет банкрот. О каких изменениях зарплат в этой сфере можно говорить, если повысят налоги?

Она заметила, что в Литве о зарплатах говорить сложно, поскольку владельцы бизнес-удостоверений сами устанавливают цены на услуги.

"Мы пытались считать. Если человек в месяц зарабатывает 3000 евро, из них 300 евро - оплата рабочего места, плюс надо заплатить налоги в "Содру", плюс подоходный налог, за средства, за коммунальные услуги: если остается 1000 евро, я очень радуюсь", – сказала Мачюлене.

"1000 евро для нас на сегодняшний день - приличная зарплата. Я не говорю, может есть такие люди, которые в этой сфере зарабатывают 10 000 евро, цены разные. Каждый устанавливает их индивидуально, и зарплаты у каждого индивидуальные, как и расходы", – заметила она.

"Приравнять нас к крупным предприятиям, фабрикам – невозможно, мы сами зарабатываем себе зарплату. Есть клиенты - есть зарплата. нет клиентов – вы понимаете, налоги все равно надо платить. Как было во время пандемии. Кто-то получил выплаты, и ему на яхту хватило, а кто-то едва сводил концы с концами.

Тут не может быть знака равенства, и если нашей власти, нашему правительству кажется, что малый и средний бизнес ничего государству не принесет, то я хотела бы спросить, как оно выживает, собирая миллионы? Значит, мы нужны. Так может тогда, господа, дорогие люди у власти, не душите нас простых людей, которые работают, содержат свои семьи и не уходят в "тень"?" – призвала Мачюлене.