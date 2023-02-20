Представитель работодателей: 15 лет назад я бы одобрил закрытие магазинов в выходные, а сейчас - нет

"Не надо думать, что крупный торговый центр - это какой-то склад, где хозяйничает только торговая сеть, у них есть договоры с малым бизнесом. Зайдите в один, другой, третий торговый центр и вы увидите много магазинчиков, у которых другой статус. Немалая часть этих магазинов принадлежит представителям малого бизнеса", – сказал в интервью Žinių radijas Арлаускас.

По его мнению, предложение о закрытии больших магазинов и торговых центров на выходные обусловлено устаревшим представлением о том, что такое торговый центр. Сейчас это не просто большой магазин с продуктами питания и промтоварами.

Он заметил, что сейчас ТЦ выполняют несколько функций.

"Сходите в большой торговый центр, что вы там видите? Там есть катки, кафе, кинотеатры, книжные магазины. Это многофункциональные объекты. Это уже не те первые ТЦ, где продавали одни продукты и все. Сейчас эти центры создают иную ценность, не только деньгами и вещами, вероятно, они имеют и определенный культурный смысл", – сказал Арлаускас.

"Если бы это предлагали 15 лет назад, я бы был за, но сейчас ситуация изменилась", – прибавил он.

В Сейме вновь прозвучало предложение о запрете торговли в крупных торговых центрах по воскресеньям и праздникам. Недавно поправки к Закону о запрете недобросовестных действий предприятий розничной торговли зарегистрировал член Сейма Андрюс Купчинскас, который указал, что запрет будет распространяться на точки продажи продуктов питания и напитков, торговая площадь которых превышает или равна 500 квадратных метров.

Член Сейма Купчинскас сказал, что закрытие крупных магазинов по воскресеньям и в праздничные дни не является новой практикой в ​​Европе, и опыт других стран показывает, что это решение полезно, и в конечном итоге и торговцы, и общество научились планировать.