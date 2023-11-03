Представитель работников "Литовских железных дорог": ситуация сейчас очень плохая

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Перед длинными выходными и на праздники поездами пользуется больше пассажиров, а на День поминовения усопших. Но даже если удалось купить билет, не значит, что все будет гладко. Пассажиры жалуются на опоздания и поломки поездов, а представитель профсоюза "Литовских железных дорог" сказал, что ситуация очень плохая, сообщает LNK.

"Опаздывают, никогда не приходят вовремя", – жаловалась журналистам пассажирка.

Некоторые пассажиры, которые не купили билеты заранее, остались ни с чем. Например, не было билетов в Клайпеду.

"Парк поездов у нас ограничен, поэтому, кто первый, тот и успел", – сказала LNK представитель LTG Link Довиле Александравичене.

Но даже те, кто купил билеты заранее, не могут быть уверены в том, что все пройдет гладко и не придется на полпути пересаживаться в автобус.

По словам Александравичене, в таких случаях пассажирам не только компенсируют расходы, но и дарят бесплатные поездки.

"Мы сожалеем, что наши клиенты сталкиваются с таким опытом. К сожалению, иногда так случается", – сказала она. Проблема бывает большей, когда растет число пассажиров. Пассажиры делятся своим опытом.

"Я с этим сталкивалась, ехала с ребенком. Поезд долго стоял в Шяуляй – мне кажется, была какая-то поломка. Дело было зимой, мы не знали, доедем ли вообще до Вильнюса. Стояли пару часов, было неприятно, темно", – рассказала одна собеседница.

Представитель профсоюза работников "ЛЖД" "Солидарность" Станиславас Федаравичюс сказал LNK, что был и такой случай, когда на смену поломавшемуся поезду приехал другой, но и тот вышел из строя.

"Был случай, когда поезда едва не столкнулись, они ездили без тормозов. Представьте себе, это на самом деле проблема", – сказал он.

"Что будет дальше, прогнозировать невозможно. Может быть и так, что пассажиры пострадают", – продолжил Федаравичюс.

По словам Александравичене, для LTG Link и "ЛЖД" безопасность пассажиров - самое главное, а небезопасные поезда не эксплуатируют. Однако председатель "Солидарности" уверяет, что ситуация критическая уже 2-3 года назад, когда такое случалось примерно два раза в месяц.

"Сейчас такое случается едва ли не каждый второй день. Я не знаю, как это охарактеризовать, ведь критическим положение было раньше. Все ломается, техника есть техника, ее надо чинить", – сказал он.

Однако Александравичене заверяла, что серьезных поломок бывает всего 0,2%.

Из-за всех проблем страдают и работники – именно они сталкиваются с возмущением пассажиров, кроме того, им приходится дольше работать.

"Например, запланирован 10-часовой график, а человеку приходится работать 15 часов", – сказал Федаравичюс.

Александравичене утверждает, что основная причина задержек - инфраструктурные ремонты – половина опозданий связана с ними.

По ее словам, большая часть поездов приходит вовремя, опаздывают лишь 5%.

На присмотре за поездами сказалась и война в Украине, поскольку запасные части поездов производились в России.

"Некоторые детали мы находим на других рынках, поэтому поломок бывает немного. Бывают, конечно, но их немного – мы справились с этим риском", – сказала Александравичене.

По ее словам, покупают и поезда, первые доставят в 2026 году.

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