Представитель работников "Литовских железных дорог": ситуация сейчас очень плохая

"Я с этим сталкивалась, ехала с ребенком. Поезд долго стоял в Шяуляй – мне кажется, была какая-то поломка. Дело было зимой, мы не знали, доедем ли вообще до Вильнюса . Стояли пару часов, было неприятно, темно", – рассказала одна собеседница.

"Мы сожалеем, что наши клиенты сталкиваются с таким опытом. К сожалению, иногда так случается", – сказала она. Проблема бывает большей, когда растет число пассажиров. Пассажиры делятся своим опытом.

По словам Александравичене, в таких случаях пассажирам не только компенсируют расходы, но и дарят бесплатные поездки.

Но даже те, кто купил билеты заранее, не могут быть уверены в том, что все пройдет гладко и не придется на полпути пересаживаться в автобус.

"Парк поездов у нас ограничен, поэтому, кто первый, тот и успел", – сказала LNK представитель LTG Link Довиле Александравичене.

Некоторые пассажиры, которые не купили билеты заранее, остались ни с чем. Например, не было билетов в Клайпеду.

Представитель профсоюза работников "ЛЖД" "Солидарность" Станиславас Федаравичюс сказал LNK, что был и такой случай, когда на смену поломавшемуся поезду приехал другой, но и тот вышел из строя.

"Был случай, когда поезда едва не столкнулись, они ездили без тормозов. Представьте себе, это на самом деле проблема", – сказал он.

"Что будет дальше, прогнозировать невозможно. Может быть и так, что пассажиры пострадают", – продолжил Федаравичюс.

По словам Александравичене, для LTG Link и "ЛЖД" безопасность пассажиров - самое главное, а небезопасные поезда не эксплуатируют. Однако председатель "Солидарности" уверяет, что ситуация критическая уже 2-3 года назад, когда такое случалось примерно два раза в месяц.

"Сейчас такое случается едва ли не каждый второй день. Я не знаю, как это охарактеризовать, ведь критическим положение было раньше. Все ломается, техника есть техника, ее надо чинить", – сказал он.

Однако Александравичене заверяла, что серьезных поломок бывает всего 0,2%.