Представитель работников "Литовских железных дорог": ситуация сейчас очень плохая

"Опаздывают, никогда не приходят вовремя", – жаловалась журналистам пассажирка.
Некоторые пассажиры, которые не купили билеты заранее, остались ни с чем. Например, не было билетов в Клайпеду.
"Парк поездов у нас ограничен, поэтому, кто первый, тот и успел", – сказала LNK представитель LTG Link Довиле Александравичене.
Но даже те, кто купил билеты заранее, не могут быть уверены в том, что все пройдет гладко и не придется на полпути пересаживаться в автобус.
По словам Александравичене, в таких случаях пассажирам не только компенсируют расходы, но и дарят бесплатные поездки.
"Мы сожалеем, что наши клиенты сталкиваются с таким опытом. К сожалению, иногда так случается", – сказала она. Проблема бывает большей, когда растет число пассажиров. Пассажиры делятся своим опытом.
Представитель профсоюза работников "ЛЖД" "Солидарность" Станиславас Федаравичюс сказал LNK, что был и такой случай, когда на смену поломавшемуся поезду приехал другой, но и тот вышел из строя.
"Был случай, когда поезда едва не столкнулись, они ездили без тормозов. Представьте себе, это на самом деле проблема", – сказал он.
"Что будет дальше, прогнозировать невозможно. Может быть и так, что пассажиры пострадают", – продолжил Федаравичюс.
По словам Александравичене, для LTG Link и "ЛЖД" безопасность пассажиров - самое главное, а небезопасные поезда не эксплуатируют. Однако председатель "Солидарности" уверяет, что ситуация критическая уже 2-3 года назад, когда такое случалось примерно два раза в месяц.
"Сейчас такое случается едва ли не каждый второй день. Я не знаю, как это охарактеризовать, ведь критическим положение было раньше. Все ломается, техника есть техника, ее надо чинить", – сказал он.
Однако Александравичене заверяла, что серьезных поломок бывает всего 0,2%.
Из-за всех проблем страдают и работники – именно они сталкиваются с возмущением пассажиров, кроме того, им приходится дольше работать.
"Например, запланирован 10-часовой график, а человеку приходится работать 15 часов", – сказал Федаравичюс.
Александравичене утверждает, что основная причина задержек - инфраструктурные ремонты – половина опозданий связана с ними.
По ее словам, большая часть поездов приходит вовремя, опаздывают лишь 5%.
На присмотре за поездами сказалась и война в Украине, поскольку запасные части поездов производились в России.
"Некоторые детали мы находим на других рынках, поэтому поломок бывает немного. Бывают, конечно, но их немного – мы справились с этим риском", – сказала Александравичене.
По ее словам, покупают и поезда, первые доставят в 2026 году.