Представитель перевозчиков: после закрытия еще 2 пунктов на границе Литва превратится в гнойный аппендицит

"Мы не политики, а бизнес. Бизнес зависит от того, как он работает. Мы говорим, что, если колеса крутятся, мы зарабатываем деньги, когда мы стоим на месте или закрываемся, мы больше не зарабатываем. Такова наша оценка", – сказал З. Буйвидас агентству ELTA.

"Мы не можем указывать политикам и политизировать, но политики должны контролировать ситуацию, и думаю, что в этом месте после закрытия (пограничных пунктов пропуска – ELTA) совершенно ясно, что мы, скорее всего, превратимся из транзитной страны в гнойный аппендицит или в такую серость. Наш имидж как транзитной страны ослабнет не только здесь, но и на Западе. И в плане инвестиций, и т. д.", – подчеркнул он.

З. Буйвидас заявил, что закрытие еще двух ППП с Беларусью может привести к удвоению очередей на границе. По его словам, растущие очереди приведут к тому, что литовский бюджет будет получать меньше денег.