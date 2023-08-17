Представитель перевозчиков: после закрытия двух КПП могут увеличиться очереди грузовиков на границе

По словам генсека Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Зенонаса Буйвидаса, к закрытию КПП надо отнестись ответственно. Поэтому, по его словам, недалекое прошлое показывает, что закрытие даже одного КПП так или иначе корректирует движение и хотя бы на несколько дней вносит хаос.

"Безопасность страны - главное, мы все это прекрасно понимаем. Но независимо от того, каким было движение на КПП до закрытия или то, что там проезжал только пустой транспорт, закрытие так или иначе коснется работы перевозчиков. Могут вырасти очереди грузовиков у границы", – сказал генсек Linavа.

По его мнению, несмотря на то, что Польша говорила будто очереди грузовиков не вырастут, но на деле все оказалось иначе.

Поэтому, чтобы этого избежать в Литве водителей призывают ехать через те пункты, где очереди самые небольшие.

По словам Буйвидаса, чтобы избежать недоразумений, об изменении ситуации надо информировать и зарубежных партнеров.