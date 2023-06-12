"Пока, по нашим подсчетам, спад экономики должен составить около -1,4 проц., а инфляция будет держаться на уровне 9-10%. Тем не менее на данный момент прогнозы показывают, что в ближайшие месяцы инфляция должна очень сильно замедлиться", – заявил Б. Грасиа журналистам в понедельник.

"Ожидается, что в следующем году инфляция продолжит замедление, а восстановление экономики отметится ростом на уровне 2,5 – 3%", — отметил он.

Б. Грасия заверил, что литовская экономика до начала российского вторжения в Украину была очень сильной, были очень сильные циклические процессы, однако с конца прошлого года внешние факторы, такие как инфляция, высокие процентные ставки, а также низкий внешний спрос привели к замедлению экономики, вследствие чего в конце года был отмечен некоторый спад.

"Имеющиеся у нас данные за первое полугодие текущего года говорят о том, что экономика слабеет, и одной из слабеющих областей является рынок труда. Несмотря на его кажущуюся устойчивость по сравнению с некоторыми другими областями, все же, как и по прогнозам для остальной Европы, экономика должна восстановиться во втором полугодии этого года", – сказал глава миссии МВФ в Литве.

"Вероятно, что потребление восстановится быстрее, чем производственная сфера, а восстановлению экономики будет способствовать рост инвестиций, особенно государственных инвестиций, поступающих из источников Европейского союза, т. е. средств Фонда восстановления и повышения устойчивости", — сказал он.

В сценарии экономического развития, обновленном в марте текущего года, Министерство финансов прогнозировало, что рост экономики страны в текущем году останется положительным и составит 0,5%. Ранее прогнозировалось, что экономика вырастет на 0,7%.

Минфин в своем прогнозе также отмечал, что среднегодовая инфляция в 2023 году будет ниже, чем прогнозировалось ранее, и составит 8,5 проц.