"Надо признать обстоятельства — системы есть, они обеспечивают безопасное движение локомотивов по литовским железным дорогам. И есть конкретный план по их замене", — сказал он в среду радиостанции "LRT radijas".
Э. Керза также подчеркнул, что новые системы не приобретаются, а имеющиеся системы не модернизируются, но обслуживать их необходимо.
"В настоящее время закупается наша внутренняя услуга по обслуживанию имеющихся систем", — пояснил он. Замминистра транспорта Лорета Маскалевене напомнила, что министерство напрямую обязало "Литовские железные дороги" принять меры по обеспечению национальной безопасности.
На этой неделе Lrytas.lt писал, что "Литовские железные дороги" объявили о государственной закупке услуг по обслуживанию системы КЛУБ-У на сумму 2,2 млн евро.
Как сообщил портал новостей, российская комплексная единая локомотивная система безопасности движения, так называемая KLUB-U, уже 5 лет назад находилась в центре внимания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
Lrytas.lt напоминает, что после проведенного расследования парламентарии пришли к выводу, что система КЛУБ-У противоречит интересам национальной безопасности Литвы и должна быть заменена безопасным оборудованием от надежного производителя.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Идея министерства пугает семейных врачей: ситуация только ухудшится
Минздрав Литвы недавно сообщил, что обсуждает проект,...
Эфир Delfi: представитель Госдепартамента США о СНВ-III и и возвращенные в лоно Церкви литовские священники
В первой части выпуска — интервью с официальным...
Мужчина возмущен порядком замены счетчика: боится, что укажут неверные данные
В редакцию портала JP обратился житель Паневежиса...
PRICER.LT: российская сеть MERE продолжает шествие по странам Балтии
Mere (ЗАО Valientė) – торговая сеть российского капитала...
В Вильнюсе снова активизировался отравитель собак
Владельцы собак должны быть бдительными. В разных...