"Надо признать обстоятельства — системы есть, они обеспечивают безопасное движение локомотивов по литовским железным дорогам. И есть конкретный план по их замене", — сказал он в среду радиостанции "LRT radijas".

Э. Керза также подчеркнул, что новые системы не приобретаются, а имеющиеся системы не модернизируются, но обслуживать их необходимо.

"В настоящее время закупается наша внутренняя услуга по обслуживанию имеющихся систем", — пояснил он. Замминистра транспорта Лорета Маскалевене напомнила, что министерство напрямую обязало "Литовские железные дороги" принять меры по обеспечению национальной безопасности.

На этой неделе Lrytas.lt писал, что "Литовские железные дороги" объявили о государственной закупке услуг по обслуживанию системы КЛУБ-У на сумму 2,2 млн евро.

Как сообщил портал новостей, российская комплексная единая локомотивная система безопасности движения, так называемая KLUB-U, уже 5 лет назад находилась в центре внимания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

Lrytas.lt напоминает, что после проведенного расследования парламентарии пришли к выводу, что система КЛУБ-У противоречит интересам национальной безопасности Литвы и должна быть заменена безопасным оборудованием от надежного производителя.