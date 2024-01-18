Представитель литовской сети заправок: повышение акцизов больше всего ощутят рядовые жители

По словам исполнительного директора Объединения литовских заправок Видаса Шукиса, как всегда, повышение или изменение цен не приносит рынку никакой пользы.
"Эти вещи, эти изменения акцизов – они в любом случае скажутся абсолютно на всем – на всей экономике Литвы, на бизнесе, а главное, кто за это платит? Конечный потребитель, рядовой житель. Он понесет больше всего убытков", – сказал он.
"После Нового года подорожало обычное дизельное топливо, которое использует и бизнес, и жители. Повысили также акциз на дизельное топливо для отопления и других технологических процессов, это касается больше промышленного сектора. Больше всего вырос акциз на сжиженный нефтяной газ, который, вероятно, использовался особенно широко, именно с его помощью отапливают здания. Много этого газа использует бизнес, особенно в производственном секторе, в молочной промышленности, возможно, в производстве удобрений и т.д. Конечный потребитель, который больше всего пострадает – рядовые жители, которые используют этот газ в бытовых целях, покупают баллоны с газом", – сказал Шукис.
Подорожание горючего – не единственный вызов, который ждет жителей. Шукис напомнил, что в 2025 году придется платить за составляющую CO2.
Правда, по его словам, жизнь жителей это особенно не изменит.
"Если мне надо ехать из точки А в точку Б, я поеду. Например, надо ехать на работу, везти детей в детский сад, в школу - понятно, что на санках зимой возить не будут, а летом на самокате", – заметил Шукис.
"Чтобы изменить привычки людей, нужно делать другое – нужно больше времени, о это не должны делать за счет повышения акцизов, цен на горючее. Надо к этому приучать общество, чтобы пользовались экологическим транспортом, горючим и т.д., но не во всех сферах это будет действовать.
Например, если человек живет в деревне, где-то в районе, а ему надо ехать в центр города к банкомату, он поедет, выбора нет", – сказал Шукис.