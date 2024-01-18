Представитель литовской сети заправок: повышение акцизов больше всего ощутят рядовые жители

"Эти вещи, эти изменения акцизов – они в любом случае скажутся абсолютно на всем – на всей экономике Литвы , на бизнесе, а главное, кто за это платит? Конечный потребитель, рядовой житель. Он понесет больше всего убытков", – сказал он.

"После Нового года подорожало обычное дизельное топливо, которое использует и бизнес, и жители. Повысили также акциз на дизельное топливо для отопления и других технологических процессов, это касается больше промышленного сектора. Больше всего вырос акциз на сжиженный нефтяной газ, который, вероятно, использовался особенно широко, именно с его помощью отапливают здания. Много этого газа использует бизнес, особенно в производственном секторе, в молочной промышленности, возможно, в производстве удобрений и т.д. Конечный потребитель, который больше всего пострадает – рядовые жители, которые используют этот газ в бытовых целях, покупают баллоны с газом", – сказал Шукис.