Представитель литовских перевозчиков: часть компаний откладывает перевозки грузов в Великобританию

Генсек Международного транспортно-логистического альянса Повилас Дрижас в передаче "Денежные дела" рассказал, что есть проблемы с изменением процедуры проверки документов на границе.

"Великобритания стала третьей страной и ввела определенные коррекции в проверку тягачей. Когда был решен вопрос попадания на рынок, водители столкнулись с новыми требованиями. Требования разные, зависят от того, через какой из портов пришел груз (...). Все это привело к некоторым неясностям.

Мы знаем, что сейчас очереди хотя и рассосались, но это связано только с тем, что сейчас послепраздничный период. Сейчас мы знаем, что около 2000 тягачей идут в порт в Дувре, а в обычное время, например, в октябре-ноябре через порт шло по 5000-6000 тягачей", – сказал Дрижас.

По его словам, когда поток тягачей восстановится, могут появиться очереди на границах.

"Все зависит от того, будут ли к этому готовы пограничные посты. Я имею в виду, увеличат ли количество работников, не будет ли проблем с информационными системами, будет ли ясность с документацией. Поскольку сейчас, не говоря уже о литовских компаниях, это касается ситуации в целом, тягачи просто разворачивают и им не разрешают пересекать Ла-Манш", – сказал Дрижас, отметив, что это касается неверного заполнения документов.

Он надеется, что через несколько недель или через месяц процесс станет более слаженным, все освоятся с новыми требованиями. Дрижас сказал, что сейчас есть компании, которые временно расторгают договоры и не возят грузы в Великобританию.

"В Литве нам о таких случаях не известно, но в Европе мы слышим об отказах временно возить грузы в Великобританию, компании ждут, что будет дальше, когда отшлифуют требования, все поймут, что делать, когда процедуры станут ясными. (…) Я думаю, что этот поток восстановится, тогда компании будут продолжать работу. Мы считаем, что перевозчики Великобритании везут всего 15-20% грузов, остальные около 80% везут перевозчики из ЕС", – указал он.

Дрижас напомнил, что перед Brexit поток грузов увеличился, часть заказчиков старалась заполнить склады, чтобы не пострадать в январе, когда могут возникнуть сложности.

По его словам, пока нельзя утверждать. что услуги перевозки увеличатся. Но это вполне возможно.

"Мы не исключаем такую ситуацию, поскольку расходы могут вырасти из-за простоев с какой-то из сторон Ла-Манша. Сейчас только первые недели, первые дни, но, думаю, такая возможность не исключена", – сказал Дрижас.