Представитель Латвии: ждем данных операторов о торговле электроэнергией

Обсуждение проблемы на втором заседании Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan) во вторник продолжат представители трех стран Балтии и Еврокомиссии (ЕК).

Заместитель государственного секретаря Министерства экономики Латвии по вопросам энергетики Эдис Шейцаньш говорит, что пока рано говорить о позиции латышей, потому что ожидаются подсчеты операторов передающих систем (ОПС).

"У нас нет данных о том, чтобы белорусская электроэнергия когда-либо попадала в Латвию или другие государства Балтии. Таким образом, если наши коллеги могут предоставить такую информацию, мы, конечно, будем открыты. И если это правда, мы готовы это обсуждать, однако пока мы не получали такой информации", - сказал Э. Шейцаньш BNS в понедельник.

По его словам, прежде всего, важно выяснить, действительно ли есть какие-то пробелы в методике торговли электроэнергией Латвии и Эстонии с Россией, которую не утвердила Литва, так как сейчас страны основывают свои позиции "на разных статистических данных".

"Мы пока не слышали от нашего оператора, что были проблемы с методологией", - сказал представитель Минэкономики Латвии.

Э. Шейцаньш заверил, что сейчас эффективно действует применяемая Латвией двухшаговая система, предназначенная для того, чтобы убедиться, что электроэнергия попадает на рынок из России, а не из Беларуси: и компания "Интер РАО" предоставляет доказательства российского происхождения электроэнергии, и ведомства России впоследствии подтверждают этот факт.

После состоявшегося в середине марта первого заседания BEMIP вице-министр энергетики Литвы Альбинас Зананавичюс сказал, что Литва не отказывается от амбициозного плана договориться с Латвией и Эстонией о бойкоте белорусской электроэнергии еще до конца июня, однако переговоры потребуют больших усилий.

Между тем Э. Шейцаньш на это сказал, что "все возможно", однако пока многое не ясно.

На первой встрече было решено, что ОПС трех стран проведут переговоры о том, как изменить методику торговли, а также о том, как ввести плату за инфраструктуру стран Балтии.