Представитель курьеров о требовании владеть литовским: приезжих этот момент не интересует

„Приезжие из третьих стран даже не пытаются учить язык, им главное получить зарплату, я говорю о курьерах. Людям практически некогда учиться и нет такой среды, которая заставила бы человека выучить язык, их это не волнует“, – сказал в интервью на LRT представитель Ассоциации курьеров Гинтарас Рукшенас.
По его словам, иностранцы приезжают в Литву работать курьерами через посредников, поэтому ответственность ложится на посредников, а не самих иностранцев.
„Это не вариант, они приезжают на три месяца, пока действует виза, платят деньги за полученную работу. Посредники - малые товарищества. Если брать малое товарищество, значит, для легализации этой деятельности оно должно научить курьеров языку. Работодатель должен об этом заботиться, а не сам человек“, – aiškino G. Rukšėnas.
Вице-президент Альянса потребителей, адвокат Ритис Йокубаускас не согласен с обязательным требованием владения литовским в сфере обслуживания.
„Главное, чтобы потребитель получил информацию. Скажем, в магазине несколько продавцов(...) один из вариантов - знак, что этот продавец говорит на конкретном языке“, – сказал он.
По словам парламентского контролера Йолиты Милювене, желание жителей, чтобы в сфере обслуживания знали литовский (государственный язык) - естественное и законное, ведь многие люди владеют только литовским.
„С точки зрения обеспечения равных возможностей, требование владения литовским в сфере обслуживания может быть признано, особенно когда так требуют законной цели – обслуживать клиентов на государственном языке“, – сказала она.
По ее словам, новое регулирование уравняет требования к людям, которые работают в этой сфере и предоставляют услуги. Главы компаний этой сферы обязаны обеспечить обслуживание людей на государственном языке, но такого требования сейчас нет для тех, кто работает на себя. Закон нужен, чтобы уравнять всех.
Напомним, что на осенней сессии парламент рассмотрит поправки к закону о государственном языке, в которых предлагается обязать всех, кто работает напрямую с клиентами, знать литовский язык и обслуживать клиентов по-литовски. В первом чтении парламент одобрил этот закон.
Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 1 апреля 2025 г.