Представитель "Инвестируй в Литве": в 2023 г. литовский финтех-сектор продолжал развиваться

"В 2023 году Литва осталась одним из крупнейших центров финансовых технологий в ЕС по количеству выданных лицензий на деятельность. Мы также остались в десятке наименее рискованных юрисдикций (…) По выдаче лицензий на краудфандинг мы заняли третье место", сказала А. Климавичене на конференции Fintech Day 2024 в четверг.

"Как говорят наши коллеги из Банка Литвы, клиентская база такого размера – это большое достижение, но это также и большая ответственность", - добавила она.

Она упомянула, что многие технологические компании увольняют сотрудников, а финтех-компании в 2023 году наняли 400 человек. Также, по словам А. Климавичене, среднее количество сотрудников в компаниях отрасли составляет 27 человек, как и в 2022 году.

"Более 90% опрошенных компаний также планируют нанять больше сотрудников в этом году", - отметила она.