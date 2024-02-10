Представитель "Инвестируй в Литве": в 2023 г. литовский финтех-сектор продолжал развиваться

"В 2023 году Литва осталась одним из крупнейших центров финансовых технологий в ЕС по количеству выданных лицензий на деятельность. Мы также остались в десятке наименее рискованных юрисдикций (…) По выдаче лицензий на краудфандинг мы заняли третье место", сказала А. Климавичене на конференции Fintech Day 2024 в четверг.
"Как говорят наши коллеги из Банка Литвы, клиентская база такого размера – это большое достижение, но это также и большая ответственность", - добавила она.
Она упомянула, что многие технологические компании увольняют сотрудников, а финтех-компании в 2023 году наняли 400 человек. Также, по словам А. Климавичене, среднее количество сотрудников в компаниях отрасли составляет 27 человек, как и в 2022 году.
"Более 90% опрошенных компаний также планируют нанять больше сотрудников в этом году", - отметила она.
По словам руководителя проекта "Инвестируй в Литве", 43% компаний сектора, работающих в Литве, имеют штаб-квартиры в других странах. По ее словам, больше всего иностранных компаний из Великобритании – 33, США – 13, Эстонии – 7 и Сингапура – 6.
"Однако мы замечаем интересную тенденцию: количество стран происхождения компаний увеличивается. В прошлом году вместе с компанией из Великобритании, которая уже стала традиционным источником, в Литве получили лицензию и начали работать финтех-компании из Новой Зеландии и Объединенных Арабских Эмиратов", - отметила она.
По данным "Инвестируй в Литве", около 53% персонала, работающего в компаниях отрасли или их филиалах в Литве, составляли специалисты, привлеченные из-за границы.
А. Климавичене сообщила, что в 2023 году наибольшее количество финтех-компаний специализировались на предоставлении платежных услуг – 33%, на программном обеспечении для финансового управления – 15% и на криптовалютах и технологиях блокчейн – 13%. Она отмечает, что количество криптовалютных компаний в 2023 году резко подскочило.
"Компании, специализирующиеся на платежных услугах и программном обеспечении для финансового управления, были самыми сильными в секторе, вместе занимая половину рынка. В 2023 году мы также увидели резкий рост компаний, специализирующихся на блокчейн и криптотехнологиях. Интересно, как предстоящий период повлияет на эту тенденцию", - сказала А. Климавичене.
Руководитель проекта "Инвестируй в Литве" также отметила, что в настоящее время финтех-сектор Литвы привлекателен благодаря дружественной законодательной базе, предложению квалифицированных специалистов, хорошей цифровой инфраструктуре, имеющемуся доступу к рынку ЕС и юрисдикции с хорошей репутацией.
"Сравнивая 2022 и 2023 годы, мы отмечаем, что все больше финтех-компаний рассматривают положительную репутацию литовской юрисдикции как важное преимущество страны", - сказала она.