"Данные пользователей никогда не обрабатываются за пределами устройства Huawei. Huawei также всегда открыто говорит о необходимых данных, которые собирает у клиентов", - сказал глава отдела корпоративных коммуникаций Huawei Technologies в странах Балтии Миндаугас Плукис в комментарии, отправленном BNS.

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По его словам, Huawei соблюдает законы стран, в которых работает, и считает кибербезопасность и защиту конфиденциальности своим главным приоритетом.

Национальный центр кибербезопасности, который провел исследование смарт-устройств 5G китайских производителей, объявил, что в случае, если официальный магазин мобильных приложений Huawei не находит желаемое пользователем приложение, то он автоматически перенаправит его в интернет-магазины третьих сторон, в которых некоторые антивирусные программы для гаджетов были признаны вредоносными или зараженными вирусами.

Представитель Huawei сообщил, что магазин приложений, находящийся в телефонах, собирает и обрабатывает только те данные, которые необходимы клиентам для поиска, установки и управления приложениями третьих сторон.

По словам М. Плукиса, такая же практика применяется и в других популярных магазинах приложений.

"Huawei четко указывает, когда приложения взяты из общедоступных источников, поэтому пользователь не обязан загружать какие-либо приложения", – подчеркнул представитель Huawei.

Национальный центр кибербезопасности также сообщил об обнаружении угроз безопасности в оборудовании Xiaomi. Во вторник BNS не удалось связаться с представителями компании в Литве.

Центр также исследовал одно устройство OnePlus, но не обнаружил никаких пробелов в кибербезопасности.