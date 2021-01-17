"С начала ноября любой коммерческий обмен электроэнергией (с Беларусью – BNS) прекращен в соответствии с общим соглашением стран-членов ЕС. В настоящее время не ведется никакой коммерческой торговли электроэнергией из энергосистемы Беларуси с ЕС", - сказал в четверг замдиректора Департамента по энергетике ЕК Массимо Гаррибба.
На заседании Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента (ЕП) он сказал, что хотя Латвия и продолжает торговать электроэнергией с Россией, торговля белорусским электричеством не ведется.
"Эксопрт электричества из Беларуси остановлен с 3 ноября. Что не остановлено, так это поток электроэнергии из России через Латвию, и он продолжает идти - латвийский регулятор применяет систему сертификатов происхождения к электроэнергии, которая пересекает границу - чтобы гарантировать (что не ведется торговля белорусским электричеством - BNS)", – сказал М. Гаррибба.
Он напомнил, что ЕК активно участвует в продолжении странами Балтии дискуссий о трехсторонних действиях при торговле электроэнергией с третьими странами, то есть с Россией. По его словам, Комиссия прикладывает все усилия, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности.
"Мы делаем все, что в наших силах, для обеспечения соответствия Беларуси и БелАЭС самым высоким международным стандартам безопасности. Однако я хочу подчеркнуть, что в конечном итоге ответственность ложится на оператора (Беларуси – BNS) и на национального оператора, осуществляющего надзор", - сказал М. Гаррибба.
По его словам, Европейская группа регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) должна в ближайшее время представить оценку стресс-тестов и ситуации с безопасностью - это намечается сделать до коммерческого запуска БелАЭС, который может состояться в марте. В феврале миссия по оценке стресс-тестов намерена посетить станцию.
"В целом процесс пересмотра очень продвинулся, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы ENSREG завершит и обнародует выводы экспертов, включая и высокоприоритетные вопросы безопасности", - сказал М. Гаррибба.
На этой неделе министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что пригласит своего латвийского коллегу продолжить переговоры по трехсторонней методике торговли. Инициировать переговоры намерен и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
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