Представитель Domino's Pizza в Литве заявила, что у них нет ничего общего с Россией

На сайте указано, что владельцы и руководство D-Pizza LT - граждане ЕС.

Delfi выяснил, кто эти люди. Единственный акционер D-Pizza LT - зарегистрированная на Кипре компания Morgacita Limited. Акционеры компании - граждане Кипра Георгий Рогазинский и Михаил Тихомиров. Однако до 3 марта 2022 г. были еще два акционера - Олег Талалай из Литвы и гражданин Израиля Алексей Георгиевич Лойка.

В документах Morgacita Limited есть адрес Талалая в 2020 г. - он жил в Москве, а Лойка - в Минске.

Талалая ранее представляли как гендиректора D-Pizza LT, однако в базе данных такой информации нет.

Юрова ответила на вопрос портала о том, участвует ли Талалай в деятельности компании так: "D-Pizza LT представляет бренд Domino's Pizza International в Литве. По договору, мы можем предоставлять только ту информацию, о которой договорились с офисом Domino's Pizza International".

С самим Талалаем журналисту связаться не удалось.

Domino's Pizza International - международная сеть пиццерий, работающая в 90 странах. Свою деятельность она начала в 1960 г в Мичигане, в Литве сейчас есть 5 ресторанов этой сети: 4 в Вильнюсе и 1 в Каунасе. Domino's управляют путем франчайзинга.

"D-Pizza LT платит налоги в Литве и за франчайзинг головному офису Domino's Pizza International в США, у сети нет ничего общего с Россией", – сказано на сайте компании.

По данным "Содры", 22 июля в компании работали 124 человека, средняя зарплата в июне была 911,04 евро (около 647 евро "на руки").

9 марта 2022 г. появилось письмо гендиректора Domino's Pizza International Ричи Аллисона.

"Все работники Domino's огорчены и в ужасе от гуманитарного кризиса в Украине. У Domino's есть независимые франчайзинговые магазины в Украине и России, бизнес в России работает по договору с котируемой на бирже компанией DP Eurasia N.V., которая находится в Турции, у нее есть несколько магазинов. Юридически мы не можем остановить бизнес в России, однако сообщает, что вся выручка за счет действующих там компаний будет направлена на гуманитарную помощь Украине", – сказано в письме.

Там же указано, что "Фонд партнеров Domino's" пожертвовал работникам в Украине 1 млн. долларов. Кроме того, работников Domino's из Украины предложено перевести в рестораны Германии, Польши, Румынии и Словакии.

На сайте DP Eurasia N.V. сказано, что в 2021 г. в России у нее было 188 пиццерий Domino's (больше всего в Москве и рядом со столицей).

Юрова не сказала, как война в Украине подействовала на их компанию, в Литве.

"Владельцы и руководство D-Pizza LT - граждане ЕС. Всего в компании работают 122 работника из Литвы, Латвии, Украины, Беларуси, Индии, Нигерии и др. стран. Мы осуждаем военные действия в отношении Украины и выражаем поддержку пострадавшим жителям Украины", – сказано на сайте компании.

Юрова прибавила, что D-Pizza LT и ее руководство никак не связаны с компанией, которая управляет Domino's Pizza в России.