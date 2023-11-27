Представитель Creditinfo Lietuva: некоторые предприятия восстанавливаются, но сложнее всего малому бизнесу

"Я чувствую запах рецессии во многих (европейских) странах. То, что мы видим в крупнейших странах ЕС, тоже не очень радует. Это не значит, что все страны одинаково спускаются "с горы вниз", и надеюсь, страны Балтии, особенно Литва, сохранят больший оптимизм, потому что наш бизнес очень гибкий", – сказала Е. Рояка в интервью в понедельник.
"Там, где крупный бизнес теряет, мы там способны набрать ускорение и немного выиграть, в определенных местах. (...) Некоторые предприятия восстанавливаются, некоторые дышат прежними заказами, и они понемногу сокращаются. По некоторым видам деятельности наблюдается снижение примерно на 10%, по некоторым – на 30-40%", – отметила она, добавив, что сложнее всего – малому бизнесу.
Е. Рояка заявила, что на данный момент стагнация не ощущается, цены перестали расти, и это вселяет оптимизм. Однако она призвала потребителей не возлагать слишком больших ожиданий, поскольку это может привести к "жесткой посадке".
"Пока нет ощущения стагнации, если определенные цены не снижаются, то они перестали расти. Это уже вселяет большой оптимизм, ведь когда они росли по 20% в год, это был большой шок для экономики, особенно для домохозяйств и бизнеса, потому что это сильно усложняло процесс бюджетирования, а высокие затраты снижают рентабельность и подталкивают предприятия к более сложному выбору", – сказала представитель Creditinfo Lietuva.
"Хотелось бы пожелать, чтобы не было больших "ножниц" между потребительскими ожиданиями и действительностью, потому что тогда посадка будет болезненной. Мы находимся в самом начале этих "ножниц", но ожидания потребителей слишком оптимистичны, учитывая общую ситуацию", — пояснила она.
В середине ноября Европейская комиссия (ЕК) сообщила о снижении прогнозов по темпам экономического роста еврозоны на 2023 и 2024 годы.
По прогнозам ЕК, в 2023 г. экономика еврозоны вырастет на 0,6% – что на 0,2% ниже по сравнению с предыдущими расчетами. Между тем, в 2024 году, по мнению ЕК, экономический рост еврозоны должен быть на 0,1% ниже и составит 1,2%.