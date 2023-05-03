Представитель Центробанка Литвы о снижении ВВП: такой сильный спад удивил

"У нас нет всех данных, которые есть у Департамента статистики. У Департамента статистики гораздо больше данных на микроуровне, чем у нас. До публикации февральских данных наши модели показывали, что экономический рост должен быть действительно медленным — около 0 в первом квартале, и этот минусовой трехпроцентный квартальный рост на самом деле удивил и удивил не только Центробанк Литвы. Многих прогнозистов также удивил такой сильный спад", – заявила во вторник представитель ЦБ В. Шечкуте в телепередаче LRT Dienos tema (Тема дня).

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Как утверждала представитель ЦБ, в последнее время, при фиксировании экономических колебаний в других странах Евросоюза, возникали вопросы относительно достоверности представленной статистики.

По словам В. Шечкуте, несмотря на техническую рецессию в Литве, ситуация, например, на рынке труда неплохая.

"Если смотреть сегодня, например, на рынок труда в Литве, создается впечатление, что ситуация не так уж и плоха, даже с учетом тех данных на начало этого года, которые мы видим, глядя на данные "Содры". Мы не видим сокращения численности работников, рост заработной платы остается быстрым. Уровень безработицы, да, немного вырос, но, чтобы объяснить сокращение на минус 3 процентных пункта, уровень безработицы должен быть около 8 проц. Сейчас это 6,5 процента", — объяснила представитель ЦБ.

По данным Государственного агентства данных, в первом квартале 2023 года, по сравнению с последним кварталом 2022 года, реальный ВВП Литвы снизился на 3 проц. и стал на 3,6 проц. ниже, чем в первом квартале 2022 года. Снижение ВВП произошло и в конце 2022 года, когда в четвертом квартале было зафиксировано 0,5-процентное снижение реального ВВП по сравнению с третьим кварталом того же года.

Поскольку ВВП снижается второй квартал подряд, в настоящее время в Литве фиксируется техническая рецессия.