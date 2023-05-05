По мнению ЛБК, стремление увеличить доходы мало зарабатывающих граждан одобряется, однако в то же время следует обратить внимание и на то, что правительство при определении МЗП также должно учитывать показатели и тенденции экономического развития страны. Опубликованная в начале этой недели крайне негативная оценка ВВП Литвы за первый квартал текущего года, которая не совпала ни с одним публичным экономическим прогнозом, вызывает опасения, что чрезмерный рост МЗП может привести к серьезным негативным последствиям для некоторых компаний.

В итоге ЛБК поддерживает предложение о повышении размера ННД вместе с МЗП – желание уравнять размеры ННД и МЗП обсуждается последовательно уже несколько лет, и сегодня таким решением Правительство продемонстрировало бы солидарность с бизнесом, когда рост доходов самых низкооплачиваемых не будет переложен исключительно на плечи бизнеса.

И все же есть опасения, что правительство торопит вопрос повышения МЗП и ННД потому, что пытается увязать его с обсуждаемой сегодня налоговой реформой и тем самым обосновать необходимость значительного повышения налогов на бизнес, предусматриваемого реформой, с чем бизнес-сообщество категорически не согласно.

"Привязка вопросов MЗП и ННД к налоговой реформе с точки зрения бизнес-сообщества напоминает попытку правительства схитрить", — сказал президент ЛБК Андрюс Романовскис.

"Повышая ННД, Правительство как бы предлагает разделить с бизнесом ответственность за рост доходов самых низкооплачиваемых лиц, но за тот же рост ННД будет вынужден заплатить бизнес – за счет повышенных налогов", — добавил он.

Директор экономического департамента Центробанка Литвы (ЦБ) Аурелиюс Дабушинскас заявил на заседании совета на прошлой неделе, что в 2024 году, согласно установленной Трехсторонним советом формуле, MЗП в Литве должна быть повышена на 112,84 евро или 13,4 проц. – с 840 до 952,84 евро.