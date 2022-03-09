Представитель АЗС предложил способы снижения цен: недостаточно смотреть на стоимость нефти

"Я думаю, что министр располагает неверной информацией. Все нормальные компании, у которых большой оборот, покупают горючее по средним данным за месяц. Это не то же самое, что пойти в магазин, купить молока и положить его в холодильник, радуясь, что удалось дешево купить. Каким бы остаток ни был, в конце месяца завод выписывает счет, и нам приходится доплачивать", – сказал LRT Стасюкинас.

"Мне жаль, что Минэнерго, в котором должны быть лучшие специалисты и профессионалы, не разбирается в ситуации, не знает, как все происходит", – прибавил он.

Стасюкинас заметил, что цену устанавливают производители, а не торговцы.

"В Литве всем горючее поставляет один завод. Мы утром встаем и смотрим, какая цена сегодня и прикидываем среднюю месячную цену. Мы ведь сами нефть не добываем", – сказал он.

По словам Стасюкинаса, чтобы снизить цену, министерство могло бы изменить требование к горючему, уменьшить количество биотоплива, которое надо добавлять в дизельное топливо.

Он обратил внимание и на возможность снижения налогов.

"В Литве правительство может легко снизить цену на горючее - уменьшить сейчас максимальные добавки биотоплива хотя бы до минимального требования ЕС. Это сразу минус 0,10-,0,12 евро. Можно снизить акциз до минимума, как сделали поляки. Тогда люди и компании сэкономили бы по 15-20 центов на литре. Смотреть, что творится на мировом рынке, так это и мы умеем. Надо делать", – сказал Стасюкинас.

Злоупотребления не видит и экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Она акцентировала, что цены пришлось повышать не только из-за подорожания нефти, но и из-за роста других расходов.

"Я думаю, места для злоупотребления немного, поскольку, кроме роста цен на сырье, мы видим быстрый рост цен на товары и услуги. Естественно, что для содержания инфраструктуры, бизнеса, расходы увеличиваются", – заметила экономист.

"В Литве также растут и зарплаты, это также давит на расходы. Поэтому есть не только внешние факторы, мы видим немало причин внутри страны, которые приводят к росту цен как на горючее, так и на другие товары и услуги" – заметила Гените-Пикчене.

Однако она скептически отнеслась к идее снижения налогов. Она обратила внимание на то, что появляются все новые расходы у бюджета, а ведь для их финансирования нужны источники доходов.

"Акциз, видимо, обсудят, но что касается НДС, то тут перемен надо избегать, потому что есть расходы. Мы видим, как быстро меняются приоритеты, их как-то надо финансировать. Так что сильно снизить налоги не получится", – читает экономист.

Напомним, что в начале марта глава Минэнерго обратился к руководству АЗС в связи с подорожанием горючего, которое совпало с началом войны в Украине и попросил объяснений в связи с ситуацией на рынке.

С 24 февраля цена на горючее на заправках Литвы выросла почти на 10%, хотя, по мнению министерства, нет объективных причин для этого.