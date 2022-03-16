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Председатель Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс акцентирует, что с июня 2022 года, если повышение цен не разделять на более продолжительный срок, электроэнергия подорожает примерно на 50%. Газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 100%, а для отопления - на 200%.
Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200%
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"Если смотреть на тенденции биржи, рост цен на электроэнергию составит не больше 50%. Если не будет каких-то законов. Эти решения пока неокончательные", – сказал Поцюс.

"Цены на газ будут зависеть от биржевых цен. Сегодня они достаточно высокие, рост цен, если ничего не будет предпринято, будет таким, (...) для первой группы на 100%, для второй – на 200%", – заметил он.

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По словам Поцюса, в феврале 2022 г. средняя цена на электроэнергию на бирже составила 104,74 евро/МВт, она выросла вдвое. Тариф для бытовых потребителей, который ГСРЭ пересчитывает дважды в год, до июля будет 56,54 евро/МВт. Для сравнения, во второй половине прошлого года это было 44 евро, в первой – 36,6 евро. "Тенденция показывает рост", – заметил он.

На рынке природного газа, по его словам, ситуация похожая, но более "зверская" – раньше цены на газ были стабильными, но в последние полгода они значительно растут.

"Сегодня, по имеющейся информации европейских газовых бирж, мы видим, что цена в долгосрочном периоде составляет 100-120 евро. По сути, как и с электроэнергией это около 40% цены, которую считают для бытовых потребителей", – сказал Поцюс.

Он напомнил, что в апреле будут выяснять, способна ли компания Ignitis продолжать компенсацию разницы цен, которая появилась по причине принятых парламентом в прошлом году поправок, позволяющих распределить подорожание электричества для потребителей на 5 лет.

"Мы планируем дискуссии с Ignitis, как и возможно ли осуществлять это перераспределение по времени", – сказал Поцюс.

Если рост цен распределят в промежутке на 5 лет, то Ignitis не получит около 253 млн. евро доходов. Если к этому прибавить убытки в размере 128 млн. евро за 2018-2021 гг, то убытки компании составят 380 млн. евро.

По подсчетам ГСРЭ, в 2021 г. Ignitis не получил доходы в размере 79 млн. евро за газ, а в первом полугодии 2022 m. г. его убытки составят 178 млн. евро.

"В начале апреля у нас будут ответы на эти вопросы: сможет, не сможет, сколько сможет и т.д. Сейчас у нас нет этих ответов. Но если ситуация будет такой, что цены будут расти или не будут снижаться, то есть серьезная угроза - компания не сможет на 100% взять на себя всю нагрузку, эти разницу, которая образовалась на рынке", – сказал Поцюс.

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