Председатель правления Литовских аэропортов: вопрос строительства нового аэропорта закрыт

Ранее в Литве говорили о возможности строительства нового аэропорта между Вильнюсом и Каунасом, в Кайшядорском районе, около Жасляй.
В СМИ сообщалось, что Кайшядорский муниципалитет резервировал для него 1800 га. Сообщалось также, что после его строительства другие аэропорты закроют.
Председатель правления Литовских аэропортов Гедиминас Алмантас заверил, что было принято иное решение.
„Было принято ясное политическое решение. Я думаю, этот вопрос закрыт, не думаю, что о нем опять вспомнят, потому что сейчас инвестиции делают во всех трех аэропортах, они долгосрочные, их планируют на 10-15 лет, поэтому в ближайшем будущем других решений не должно быть“, – сказал Delfi Алмантас.
Он уточнил,что „новым аэропортом“ можно считать обновляемый Вильнюсский аэропорт.
„Выбрана эта модель, и я не думаю, что будут изменения“, – прибавил он.
„Это ясно указывает на сеть из трех аэропортов в Литве“, – заметил Алмантас.
По его словам, если бы решение было иным, то в действующие аэропорты не вкладывали бы такие деньги.
„Решение принято. Логика такова, что два аэропорта (Вильнюс и Каунас) дополняют друг друга. Мы можем принять лайнер любых размеров.
Иная тенденция, которая наблюдается в парке лайнеров, это то, что они сейчас преодолевают большие расстояния. Это значит, что из Вильнюса возможен 6-8-часовой полет, поэтомы иные аргументы не нужны“, – сказал Алмантас.