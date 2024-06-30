Председатель правления Литовских аэропортов: вопрос строительства нового аэропорта закрыт

В СМИ сообщалось, что Кайшядорский муниципалитет резервировал для него 1800 га. Сообщалось также, что после его строительства другие аэропорты закроют.

„Было принято ясное политическое решение. Я думаю, этот вопрос закрыт, не думаю, что о нем опять вспомнят, потому что сейчас инвестиции делают во всех трех аэропортах, они долгосрочные, их планируют на 10-15 лет, поэтому в ближайшем будущем других решений не должно быть“, – сказал Delfi Алмантас.