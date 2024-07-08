Председатель правления Avia Solutions Group стал гражданином Турции

Как сообщает LRT, бизнесмен и председатель правления Avia Solutions Group Г. Жемялис в прошлом году уже получил турецкое гражданство и намерен получить гражданства еще двух стран.

Бизнесмен рассказал LRT, что он много инвестировал в Турцию, однако гражданство этой страны ему нужно было для приобретения авиакомпании. Он сообщил, что намерен в ближайшее время получить еще два гражданства. И несмотря на наличие у него литовского и турецкого гражданств, он также уже много лет является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Хотя Г. Жемялис и родился в Вильнюсе, по Закону о гражданстве он, как потомок ссыльных, имеет право на множественное гражданство.