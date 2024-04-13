Председатель компании Hanner: замечания Службы госзакупок не изменят наших планов по строительству Национального стадиона

"Мы не считаем, что полученные от СГЗ замечания могут стать причиной для отказа от реализации этого проекта. Нет замечаний, из-за которых следовало бы отказаться и не делать этот проект", – сказал агентству Elta А. Авулис.
"Мы рассматриваем замечания СГЗ как предложения, и ценим их. Мы договорились с СГЗ, что встретимся на следующей неделе и продолжим диалог за круглым столом, где будем искать такое решение, которое устроит все стороны", – добавил он.
Однако председатель правления Hanner не скрывает, что ожидание одобрения как от СГЗ, так и от Европейской комиссии (ЕК) затягивает начало работ. А это, как отмечает А. Авулис, увеличивает риск повышения стоимости проекта.
"Время идет, работы не ведутся, поэтому проект дорожает. Когда ведутся работы стоимость проекта не растет. В ходе строительства можно сделать очень быстро и даже дешевле. Естественно, чем дольше строишь, тем дороже. Здесь как с такси – чем дольше едешь, тем дороже платишь. Это самый большой вызов и проблема", – заявил он.
"Если эти дискуссии с СГЗ или Европейской комиссией затянутся на недели или месяцы, это действительно нехорошо. Этот проект достаточно сложен и рискован. Рискован в том смысле, что согласованная стоимость практически не оставляет резервов. И мы понимаем, что никто не хочет работать в убыток", – пояснил он.
По утверждению А. Авулиса, представленные в четверг замечания он обсуждал не только с муниципалитетом и главой СГЗ Дарюсом Ведрицкасом. Ситуацию также обсудили с юристами. "Никаких нарушений они не обнаружили", – сказал А. Авулис, напомнив, что руководитель СГЗ также не зафиксировал никаких нарушений.
"В выводах СГЗ представлено лишь мнение. Они говорят, что мы не нарушили условий договора, мы не нарушили закон. Попросту, выражаясь человеческим языком, СГЗ кажется, что муниципалитет мог бы договориться и получше", — прокомментировал он.
А. Авулис убежден, что СГЗ не в полной мере оценила результаты переговоров между муниципалитетом и Hanner.
"С одной стороны, мы должны принять этот вывод во внимание, но у нас есть очень веские аргументы против СГЗ, поскольку некоторые их замечания не являются сильно обоснованными и аргументированными", — сказал он.