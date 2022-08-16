"Я бы одобрил такое решение", - заявил М. Маяускас во вторник информационному радио Ziniu radijas.
Он полагает, что должен быть установлен потолок цены на электроэнергию, после превышения которого государство выплачивает компенсации.
"При сильных скачках цен выталкивание людей на свободный рынок, видимо, не самое легкое решение", - заявил М. Маяускас.
Он полагает, что целью либерализации является снижение цены на электроэнергию для потребителя, но в текущей ситуации достичь этой цели и оценить результаты не представляется возможным. Кроме того, считает парламентарий, потребители обычно не располагают достаточной информацией для выбора поставщика и обеспечения качественного спроса.
Он также подчеркнул, что компенсации и интервенции в рынок легче и эффективнее реализуются, когда есть один госпоставщик.
В Сейме обсуждаются идеи предложить правительству отложить до конца 2025 года третий этап либерализации рынка электроэнергии, установить порядок компенсации для потребителей, которые потребляют меньше 150 киловатт-час в месяц. Ранее либерализацию рынка планировали завершить до января 2023 года.
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