Председатель Центробанка Литвы: ЕЦБ в сентябре может приостановить повышение процентных ставок

"Направление предельно ясное. И вполне естественно, что, когда достигаешь этой вершины, появляется больше альтернатив для принятия решений. Теперь на самом деле вопрос в том, надо ли повышать или надо попросту взять паузу и посмотреть, как на самом деле будет развиваться экономика", — заявил в пятницу журналистам Г. Шимкус.

"Мы сейчас сосредоточены на сентябрьской встрече. Но неповышение в сентябре не означает, что повышения не будет и в будущем", – добавил он.

По оценке председателя БЛ, если ЕЦБ повысит процентные ставки в сентябре, то сделает это на 25 базисных пунктов.

ELTA напоминает, что Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение повысить все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также маржинальная и депозитная ставки будут повышены до 4,25 проц., 4,50 проц. и 3,75 проц. соответственно, и будут применяться со 2 августа 2023 года.