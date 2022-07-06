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Калининградское предприятие контролируемой мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом и Людасом Скерюсом группы Viciunu grupe в прошлом году получило солидную сумму из российского госбюджета, сообщил во вторник центр исследовательской журналистики Siena.
Предприятие Viciunu grupe в Калининграде получило почти 14 млн евро помощи из бюджета РФ
© DELFI / Kiril Čachovskij

Предприятие группы Viciunai Rus в прошлом году получило 1,25 млрд рублей (по январскому курсу 2021 года – около 13,77 млн евро) субсидий от российских властей - договор о них был заключен с Министерством экономического развития России.

Данные, собранные Siena, также показывают, что российский бизнес Viciunu grupe также поддерживал активные отношения как минимум с тремя российскими банками, входящими в санкционный список Евросоюза: калининградская компания должна банку ВТБ 1,63 млрд рублей, 800 млн рублей - "Альфа-банку", еще более 2 млрд рублей - "Газпромбанку", который не входит в санкционные списки, но принадлежит газовому гиганту "Газпром".

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Член правления Viciunu grupe Дайнюс Матийошайтис говорит, что субсидии использовались в соответствии с правилами Свободной экономической зоны, которые регламентируют создание рабочих мест и продвижение бизнеса, а работа с банками происходит по инерция, однако цель - покончить с этими отношениями "как можно скорее".

Viciunu grupe указывает, что возможность отказа от российских субсидий из-за начатой ​​ею войны против Украины не рассматривалась.

Viciunu grupe объявила 7 марта, что останавливает свою деятельность в России в связи с ее вторжением в Украину. Утверждается, что с тех пор прекращены все инвестиции в производство, логистику, торговлю, прекращены все спонсорские и маркетинговые кампании, на завод в Калининграде не поставляется никакое сырье, а производство продолжается на закупленном ранее сырье только для расчетов с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.

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