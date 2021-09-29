На участках погранзастав Друскининкай, им. А. Бараускаса и Адутишкиса начата разметка, пригнана строительная техника. На Друскининкской заставе предприятие Tetas начало и работы по укладке колючей проволоки (концертины), сообщила пресс-служба правительства.
После укладки концертины на важнейших участках начнется возведение и сегментов заграждения. Планируется, что первые сегменты, произведенные в соответствии с требованиями Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), будут доставлены на границу в октябре, а самые высокие темпы работ намечаются в ноябре и декабре.
Весь барьер высотой четыре метра Tetas обязалось возвести до конца апреля следующего года.
Работы первого этапа проекта в среду обсудила Комиссия по надзору за проектом во главе с премьером Ингридой Шимоните.
Компания Epso-G на этой неделе также намерена объявить конкурс подрядчика на второй этап строительства заграждения. Ожидается, что его победитель начнет работы на участке протяженностью примерно 400 километров в конце этого года и завершит их до сентября следующего года.
На строительство заграждения протяженностью 508 км правительство намечает выделить до 152 млн евро.
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