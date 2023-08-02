Предприятие "Teleperformance LT" увольняет 30 сотрудников

"Поскольку в законе прописана обязанность заранее уведомлять Службу занятости о намерении, мы проинформировали об этом, хотя точное количество увольняемых людей неизвестно", - сказал он.

"Что касается причин, то компания работает на проектной основе, у нас есть конкретные клиенты, которые заказывают услуги нашей компании. Из-за структурных причин или уменьшения объемов работ со стороны клиента заказывается меньше услуг, поэтому мы просто не можем предоставить нашим сотрудникам, которые были назначены на конкретный проект, тот же объем работы, что и раньше", - прокомментировал Ю. Кура.