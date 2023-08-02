Предприятие "Teleperformance LT" увольняет 30 сотрудников

Уведомление о планируемом увольнении сотрудников группы было подано в Службу занятости 24 июля.
Юрист "Teleperformance LT" Йокубас Кура сообщил Elta, что точное количество увольняемых сотрудников пока неизвестно.
"Поскольку в законе прописана обязанность заранее уведомлять Службу занятости о намерении, мы проинформировали об этом, хотя точное количество увольняемых людей неизвестно", - сказал он.
"Что касается причин, то компания работает на проектной основе, у нас есть конкретные клиенты, которые заказывают услуги нашей компании. Из-за структурных причин или уменьшения объемов работ со стороны клиента заказывается меньше услуг, поэтому мы просто не можем предоставить нашим сотрудникам, которые были назначены на конкретный проект, тот же объем работы, что и раньше", - прокомментировал Ю. Кура.
По данным "Содры", на 1 августа в компании, работающей в Вильнюсе с 2015 года, работало 709 человек.
Согласно реестру юридических лиц, "Teleperformance LT" принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании "Luxembourg Contact Centers". Главой компании с 14 июня является Наталья Ящук.
В 2022 году компания получила 22,9 млн. евро выручки от продаж и 2,2 млн. евро чистой прибыли.