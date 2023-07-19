Предприятие S-Form с численностью 165 работников сообщает о неплатежеспособности

Сообщается, что из-за отсутствия заказов предприятие вынуждено остановить производство, оно не получает оплату за поставленный товар и предупреждает, что не сможет выплатить компенсации уволенным работникам.
"Несмотря на положительные показатели баланса активов и пассивов предприятия S-Form, после оценки балансового состава имущества предприятия и возможных операционных убытков из-за остановки производства, у предприятия возник реальный риск неплатежеспособности", – vz.lt передает слова руководителя мебельной компании Саулюса Моцкуса из сообщения о неплатежеспособности.