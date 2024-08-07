Предприятие по пошиву носков Sparta Textile увольняет 44 работника

По данным службы, больше всего уведомлений об увольнении получили вязальщицы – 10, формовщики – 6, техники – 6, портные – 5, сортировщики – 3 и упаковщики – 3.

По данным Центра реестров, убытки Sparta Textile в 2023 г. составили 49 тыс. евро, а прибыль в 2022 г. составила 31,6 тыс. евро. Задолженности перед „Содрой“ у компании нет.