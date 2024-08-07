2024.08.07 09:16

Предприятие по пошиву носков Sparta Textile увольняет 44 работника

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Įmonė „Sparta Textile“
Įmonė „Sparta Textile“
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Казлу-Рудское предприятие по пошиву носков Sparta Textile увольняет 44 работника, сообщила Служба занятости. На сегодняшний день в компании работают 173 человека.

По данным службы, больше всего уведомлений об увольнении получили вязальщицы – 10, формовщики – 6, техники – 6, портные – 5, сортировщики – 3 и упаковщики – 3.

По данным Службы занятости, после закрытия вильнюсского филиала предприятия трудовая функция, выполнявшаяся увольняемыми работниками, стала избыточной.

„Причина увольнения – закрытие филиала ЗАО Sparta Textile в Вильнюсе“, – сообщили агентству Elta в Службе занятости.

По данным Центра реестров, убытки Sparta Textile в 2023 г. составили 49 тыс. евро, а прибыль в 2022 г. составила 31,6 тыс. евро. Задолженности перед „Содрой“ у компании нет.

Sparta Textile действует в Литве с 1993 г.

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