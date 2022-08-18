Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа

Предприятие будет продолжать работу до тех пор, пока не распродаст свое имущество и не выплатит компенсации клиентам, рассчитается с кредиторами и партнерами, говорится в сообщении компании.

Акционеры компании Perlas Energija после закрытия не получат никакое ее имущество.

"Принять такое решение побудили несколько факторов. Во-первых, это решение перевести всех клиентов на биржевой план, после которого мы утратили доверие клиентов и ответственных ведомств, это значит, что привлечь новых клиентов нам не удастся в ближайшее время.

Во-вторых, нынешние клиенты активно расторгают договоры, уже ушли 20 000 клиентов, казалось бы в общей корзине это немного, но мы видим темпы прекращения действия договоров, мы знаем, что уйдет много и мы, возможно, не сможем поставлять электричество остальным, если утратим большую часть клиентов.

В-третьих, кредиторы, финансировавшие нашу деятельность, сейчас отказываются это делать. Поэтому мы останавливаем нашу деятельность, не дожидаясь ухудшения финансового положения. Мы принимаем такое решение, думая о клиентах, которым сейчас можем создать наилучшие условия для заключения договора с другим поставщиком. Позже у нас не будет таких условий, мы не хотим рисковать", – сказал глава Perlas EnergijaВилюс Юрайтис.

Все средства компания потратит на компенсации клиентам, заметил Юрайтис.

"Мы сейчас готовим механизм компенсации, ведем переговоры с Минэнерго, с Государственной службой регулирования энергетики, уже сейчас ясно, что мы компенсируем разницу в цене между фиксированной и рыночной, которую должны платить клиенты. Это касается клиентов, в договорах которых еще стоит фиксированная цена, и в тех случаях, если они до 28 августа перейдут к независимому поставщику или вернутся на общественные поставки. Подробно этот вопрос прокомментируем в ближайшее время", - сказал глава компании.

По словам руководителя предприятия, если после продажи имущества, расчета с кредиторами, партнерами и выплаты компенсаций еще останутся средства, они будут направлены в помощь Украине.

Что делать клиентам?

Директор предприятия сообщил также, что наряду с разработкой механизма компенсации общество ведет переговоры с другими независимыми поставщиками и ищет способы, как облегчить переход клиентов Perlas Energija к другим поставщикам.

По словам Юрайтиса, нынешние клиенты Perlas Energija, которые являются участниками первого и второго этапов либерализации, немедленно, до 28 августа должны заключить договор с другим независимым поставщиком.

Расторгать договор с Perlas Energija не надо, он прекратит свое действие автоматически после подписания договора с новым поставщиком.

Если этого не сделать, клиента перекинут на гарантийные поставки до выбора поставщика.

Если клиенты входит в третий этап, он может до 28 августа выбрать независимого поставщика, а может ничего не делать, тогда его вернут на общественные поставки.

Бизнес клиенты компании тоже должны выбрать другого поставщика.