Предприятие Klaipėdos mėsinė планирует массовое увольнение работников

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило в Службу занятости 29 сентября.

Согласно Реестру юридических лиц, у Klaipėdos mėsinė есть два акционера – Ингрида Валанчене и компания Klaipėdos mesa, которой через компанию Vilagaras управляет Гинтарас Валанчюс и зарегистрированная в Эстонии Dorex OU.

Прошлогодняя выручка предприятия, действующего с 1991 года в селе Шилгаляй Пагегяйского самоуправления, составила 14,9 млн евро, а убыток 1 млн евро.