Предприятие Klaipėdos mėsinė планирует массовое увольнение работников

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило в Службу занятости 29 сентября.
Согласно Реестру юридических лиц, у Klaipėdos mėsinė есть два акционера – Ингрида Валанчене и компания Klaipėdos mesa, которой через компанию Vilagaras управляет Гинтарас Валанчюс и зарегистрированная в Эстонии Dorex OU.
Прошлогодняя выручка предприятия, действующего с 1991 года в селе Шилгаляй Пагегяйского самоуправления, составила 14,9 млн евро, а убыток 1 млн евро.
По данным "Содры" на 3 октября, в Klaipėdos mėsinė работало 88 работников, средняя зарплата которых в августе составляла 1276,27 евро (около 861 евро "на руки").