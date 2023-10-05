Предприятие Klaipėdos mėsinė планирует массовое увольнение работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Предприятие по переработке мяса, производству консервированной и мясной продукции Klaipėdos mėsinė намерено уволить 80 работников.

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило в Службу занятости 29 сентября.

Согласно Реестру юридических лиц, у Klaipėdos mėsinė есть два акционера – Ингрида Валанчене и компания Klaipėdos mesa, которой через компанию Vilagaras управляет Гинтарас Валанчюс и зарегистрированная в Эстонии Dorex OU.

Прошлогодняя выручка предприятия, действующего с 1991 года в селе Шилгаляй Пагегяйского самоуправления, составила 14,9 млн евро, а убыток 1 млн евро.

По данным "Содры" на 3 октября, в Klaipėdos mėsinė работало 88 работников, средняя зарплата которых в августе составляла 1276,27 евро (около 861 евро "на руки").

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