Предприниматели создали семейный бизнес в соцсети, но забыли задекларировать полмиллиона евро

"ГНИ уделяет особое внимание онлайн-активности и постоянно следит за социальными сетями, платформами и электронными магазинами. Во время одной из таких проверок у налоговиков возникли вопросы по продаже жителям Шяуляй различных товаров, в основном новой одежды, в группах Facebook и во время прямых эфирах", — рассказывает старший советник департамента контроля ГНИ Роландас Пунцевичюс. Чтобы не вызывать подозрений, эти жители приобрели бизнес - удостоверения на осуществление деятельности, хотя, электронная торговля по ним невозможна.
Как выяснилось позже, не только неправильно выбрана форма деятельности, но и два аккаунта в Facebook использовались в общей сложности шестью членами семьи, на разные банковские счета которых, чтобы скрыть доход, покупатели платили за товар.
"Предприниматели дополнительно задекларировали более полумиллиона евро дохода и более 100 тыс. евро налогов, и в то же время, оценив масштабы и характер своей деятельности вместе учредили компанию", — говорит Р. Пунцявичюс.
Представитель ГНИ указывает, что к онлайн-бизнесу применяются те же налоговые правила, что и к другим видам бизнеса: необходимо регистрировать деятельность, вести учет и платить налоги. По результатам контроля за электронной коммерцией в 2022 году дополнительно задекларировано 4,7 млн. евро налогов, из которых 540 тыс. евро от деятельности в социальной сети Facebook.