Предприниматели создали семейный бизнес в соцсети, но забыли задекларировать полмиллиона евро

"ГНИ уделяет особое внимание онлайн-активности и постоянно следит за социальными сетями, платформами и электронными магазинами. Во время одной из таких проверок у налоговиков возникли вопросы по продаже жителям Шяуляй различных товаров, в основном новой одежды, в группах Facebook и во время прямых эфирах", — рассказывает старший советник департамента контроля ГНИ Роландас Пунцевичюс. Чтобы не вызывать подозрений, эти жители приобрели бизнес - удостоверения на осуществление деятельности, хотя, электронная торговля по ним невозможна.

Как выяснилось позже, не только неправильно выбрана форма деятельности, но и два аккаунта в Facebook использовались в общей сложности шестью членами семьи, на разные банковские счета которых, чтобы скрыть доход, покупатели платили за товар.

"Предприниматели дополнительно задекларировали более полумиллиона евро дохода и более 100 тыс. евро налогов, и в то же время, оценив масштабы и характер своей деятельности вместе учредили компанию", — говорит Р. Пунцявичюс.