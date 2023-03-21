Как сообщается в пресс-релизе КПЛ, данный налог на банки сильно повлияет на репутацию Литвы как страны с благоприятной инвестиционной средой и стабильной юрисдикцией. Налог разработан и адресно ориентирован не только на определенную отрасль, но и на очень конкретные компании одной отрасли.

Введение данного налога стало бы опасным прецедентом для возможного создания в будущем дискриминационных условий не только в конкретной отрасли экономики, но и для конкретных компаний или их групп из-за актуализации той или иной проблемы государственной политики в публичном пространстве.

"Надо мудро оценить, не приведет ли это краткосрочное стремление собрать больше налогов для государства к долгосрочным негативным последствиям — действительно ли мы хотим показать инвесторам, что любая отрасль за несколько недель может быть обременена новыми налогами и найдется причина, чтобы оправдать спешку? Неужели мы действительно хотим сделать бизнес-кредиты еще более дорогими в условиях рекордных процентных ставок?" — задает риторический вопрос президент КПЛ Андрюс Романовскис.

КПЛ также обращает внимание на то, что в настоящее время Министерство экономики и инноваций и Министерство финансов совместно с Офисом президента оценивают недостаточность финансирования инвестиций, запланированных литовским бизнесом. Недостаточную доступность капитала предварительно предлагается решить за счет более дешевых займов Правительства в рамках европейского Фонда восстановления европейской экономики (RRF) и перекредитования этих средств предприятиям. На фоне этого КПЛ не понимает, почему государство одним действием стремится решить проблему недостаточной доступности капитала, а другим – усугубить ее.

Отмечается, что налог может привести к искажению конкуренции – с учетом того, что данным налогом будут облагаться только крупнейшие кредитные учреждения, действующие в Литве, следовательно, все остальные кредитные учреждения смогут предоставлять более дешевые финансовые услуги, что приведет к неравным конкурентным условиям на рынке.